養貓注意！6歲女突「鬼剃頭」 病源竟來自家中貓兒

造成脫髮的原因有很多，但很少人會將脫髮與寵物聯繫起來。近日，深圳一名6歲女童飼養貓咪後，頭髮被真菌感染而引發頭癬，出現俗語稱「鬼剃頭」的「禿頭」的情況。幸好經治療，頭癬得以控制。但另一個案的兒童患者，則因為養寵物而導致永久性脫髮。

據內媒週一（28日）報導，深圳一位媽媽到寵物店買了一隻貓給6歲的女兒倩倩（化名），女兒愛不釋手，連睡覺都要抱著它。然而飼養貓咪一個星期之後，倩倩的頭頂中心部位開始掉頭髮，輕輕一梳就有很多斷髮。到醫院求診後，才發現倩倩因與寵物接觸，頭髮被真菌感染，導致頭癬問題。經治療，頭癬得以控制，「禿頭」的部位亦開始長出新髮。

因飼養寵物引起頭癬的兒童病例增多

據深圳市兒童醫院皮膚科資料，近一個月，醫院已經接獲5宗因家庭寵物引起兒童真菌感染病例。

有一兒童患者情況比倩倩更為嚴重。2歲的小靜（化名）在飼養寵物一個月後，開始脫髮，局部頭皮還出現紅腫、膿包。膿液經常浸浸濕頭髮，並粘在一起，輕輕一拉就會脫落。經診斷，小靜患有膿癬，且症狀較嚴重。由於毛囊已經被破壞，估計就算治愈，部分頭皮也可能發生永久性脫發。

▲ 深圳6歲女童因飼養貓咪，頭皮受真菌感染，引致脫髮問題。（微博圖片）

▲ 另一女童，因飼養寵物，引致膿癬問題，部分頭皮可能發生永久性脫發。（微博圖片）

深圳市兒童醫院皮膚科主任李萍指出，動物身上容易攜帶真菌，而小朋友因頭皮缺乏抗真菌成分角鯊烯而更容易受到感染。當真菌侵犯毛囊時就會引起頭癬，嚴重時可導致膿癬，就有遺留瘢痕及永久禿發的風險。

飼養家庭寵物較容易造成脫髮？

李萍提醒家長注意，如果孩子頭皮莫名出現了脫發斑，表面脫屑、毛發稀疏或斷落，就可能是頭癬的表現，「感染真菌，一定要及時就醫。」

其實正確飼養寵物，做好清潔驅蟲，就能避免真菌感染的情況發生。深圳市兒童醫院皮膚科主治醫生朱思虹提醒，家長在寵物店購買或者收養了流浪貓狗後，應該第一時間前往正規的寵物醫院做檢查。

另外，不要與寵物過分親密、讓寵物養成良好的衛生習慣、善待寵物減少牠生病的機會，都是飼主在接觸寵物時要注意的衛生問題。至於患有免疫系統缺陷、支氣管炎的兒童，就最好不要飼養寵物。

年紀輕輕，卻因為養寵物而導致脫髮危機，事件引起內地網民討論，評論表示：

自己從寵物店抱回來的貓，要先一步去醫院給貓體檢！ 希望不要怪到貓頭上，畢竟這些都是要主人自己去避免的。不要沒想好就養寵物，養了不要拋棄。 如果沒考慮好，那就別輕易養寵物，這是對自己或者家人，也是對貓狗的不負責；如果養了，那就科學按時按要求驅蟲，做好衛生工作，不要覺得養個寵物就是好玩，責任心很重要。

養貓養到禿頭！深圳女孩感染真菌猛掉頭髮

責任編輯：易燕丹

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