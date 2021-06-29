▲ 中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京周一（28日）舉行視頻會晤，雙方達成長篇聯合聲明，並同意延續《中俄睦鄰友好合作條約》。中俄領導人視頻會晤，形式比6月16日俄美峰會簡單得多，惟從兩場活動事後公佈內容可見，中俄會晤成果要遠超俄美峰會。中俄關係經得起拜登「離間」考驗並不意外，觀乎20年前簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》，已可知中俄對世界格局發展有相同洞見，美國一時政治風向並無法動搖中俄長線關係。

拜登有意至少一定程度上調整美俄關係，以更集中應對中國，雖無明說，但路人皆知。

拜登上任未夠半年，即與普京舉行峰會。此舉在近年美國總統之中頗為破格，以至親民主黨的CNN在記者會上也向拜登連串質問，逼得78歲老總統反嗆離場，其後要在機場向記者致歉打圓場。

從這尷尬一幕，加上俄美峰會後雙方沒有公佈任何文件，僅同意重新互相派駐大使，和就核軍控問題開啟戰略穩定對話可見，俄美峰會成果寥寥。

中俄領導人視頻會晤更可謂證實了，拜登挖中國牆腳空手而回。

習近平與普京今次會面時機很妙，除是俄美峰會之後不到兩周，還是中國共產黨成立百年大慶（普京表示了熱烈祝賀），以及《中俄睦鄰友好合作條約》期限屆滿，需要決定是否延續之前。

《中俄睦鄰友好合作條約》2001年7月16日，由時任國家主席江澤民在莫斯科，與當時已是俄羅斯總統的普京簽署。條約有效期為20年，如期滿前任何一方均沒書面通知終止，則自動延長5年，並以此規則順延。

習普一致反對借人權制裁別國 拜登離間中俄失敗

看看20年前的條約內容，可發現不少條文對今天世界局勢仍十分適用，甚至對美國行動有不點名的預見性和針對性。

條約除了列明，中俄雙方遵守和平共處五項原則（互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處）這些「標準答案」，還有這樣的第八條：

「締約雙方不參加任何損害締約另一方主權、安全和領土完整的聯盟或集團，不採取任何此類行動，包括不同第三國締結此類條約。締約任何一方不得允許第三國利用其領土損害締約另一方的國家主權、安全和領土完整。」

「締約任何一方不得允許在本國領土上成立損害締約另一方主權、安全和領土完整的組織和團夥，並禁止其活動。」

條約第九條還說明：

「如出現締約一方認為會威脅和平、破壞和平或涉及其安全利益和針對締約一方的侵略威脅的情況，締約雙方為消除所出現的威脅，將立即進行接觸和磋商。」

第十一條則講到這些：

「締約雙方主張嚴格遵守公認的國際法原則和準則，反對任何以武力施壓或以種種借口干涉主權國家內政的行為，願為加強國際和平、穩定、發展與合作進行積極努力。」

還有第十三條：

「締約雙方將加強在聯合國及其安理會和聯合國專門機構的合作。締約雙方將努力增強聯合國作為由主權國家組成的最具權威性和最具普遍性的國際組織在處理國際事務，尤其是在和平與發展領域的中心作用，確保聯合國安理會在維護國際和平與安全領域的主要責任。」

美媒向普京離間中俄 獲答：中國未如美國視俄羅斯為敵

將這些條文用到20年後的今天世界局勢，對號入座，不用多解釋了吧？

美國今天不但想拉幫結派搞集團對抗，還想離間中俄？中俄20年前已答了：沒門。

美國今天想以「維護以規則為基礎國際秩序」為由興風作浪？中俄20年前已表明，聯合國體系就是最權威和最具普遍性的國際秩序；反對武力施壓或以種種借口干涉別國內政，就是國際關係準則。

今次中俄領導人視頻會晤聯合聲明就指出，條約成功經受住了國際形勢空前演變的考驗，中俄元首高度評價條約的歷史和現實價值，並同意根據條約第二十五條對其予以延期。

拜登急見普京 中國怎保證不被挖牆腳？

此外，聯合聲明表示條約內容不僅沒有過時，反而增添了新的內涵。

「新的內涵」從聯合聲明內容也可見一斑：

「中俄關係不是類似冷戰時期的軍事政治同盟，而是超越該種國家關係模式、不謀求權宜之計、不帶意識形態色彩、全面考慮彼此利益、互不干涉內政、具有獨立價值、不針對第三國的新型國際關係。」

「個別國家鼓吹大國競爭對抗，信奉零和博弈，國際關係中的強權因素抬頭......中俄兩國均認為必須構建更加公正民主的國際秩序，為此雙方需加強對外政策協調，在國際舞台捍衛共同利益，維護國際和地區力量平衡。世界越是動蕩，中俄就越有必要加強戰略協作。」

「新冠肺炎疫情......雙方建議各國擱置分歧，展現真正的人道主義，同舟共濟，加強協作，反對利用疫情問題謀求地緣政治利益。雙方支持世界衛生組織在抗疫鬥爭中發揮中心協調作用。」

聯合聲明在這個問題上，更直接點名美國：

「雙方指出，美國退出軍控領域一系列重要國際協定，對國際和地區安全穩定產生巨大負面影響。雙方對美國推進全球反導計劃並在世界各地部署反導系統、強化具備執行戰略任務能力的高精尖非核武器力量表示關切。美方上述行為損害國際和地區安全及全球戰略穩定。」

中俄宣布聯合軍演 與美國等32國黑海練兵打對台

可以說，中俄關係不但沒有因為拜登急見普京而疏離，反而變得更加密切。中俄20年前已預見了世界格局走向及當中會出現的矛盾，如今順應時局發展加深合作，根本就不是一個疑問，不是一個需要考慮「是否」的決定。

說句直白話，拜登能否做到2029年也未知，普京在現時俄羅斯體制下可連任至2036年，普京才不會為了美國政治風向一時稍變，放棄與中國數十年摸索出來，而且還會發展下去的新型大國關係。

中俄月球基地路線圖曝光：5年6次任務探路 法國或加入

中俄月球基地 俄羅斯稱已發「英雄帖」但未提一國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁