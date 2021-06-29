中紀委駐建行監察組：嚴防信貸資金違規流入房地產

據中紀委網站，中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組，開展信貸領域專項監督，在主動查處的職務違法犯罪案件中，涉及信貸領域案件超過70%包括違法發放貸款、以貸謀私、收受賄賂等，強調將「管住錢」與「盯住人」、內防與外控相結合，嚴防信貸資金違規流入房地產領域。

中紀委新聞稿表示，駐建行紀檢監察組一方面督促建行組織轄內單位，主動對現有存量貸款業務全面摸排，針對發現的問題持續整治，嚴格落實違規處置；另一方面，督促業務和管理部門進一步紮緊制度的「籠子」，健全內部治理體系。

緊盯不良資產核銷業務

而防止信貸資金違規流入房地產領域，貸後資金管控是重點也是難點。駐建行紀檢監察組聚焦「管住錢」，重點督促建行建立健全貸後資金管控協作機制，加大金融科技手段運用力度，打破不同分行各管一段的管控壁壘和信息孤島現象，防止出現管控斷點。同時，壓實各單位員工監督管理責任。

針對信貸資金違規流入房地產領域的路徑越來越隱蔽、手段越來越複雜的特點，以及銀保監會、人民銀行通報的信貸客戶夥同中介套取銀行信貸資金，違規投向房地產領域的亂象，該紀檢監察組督促建行系統加強內外防控，圍繞提示客戶風險到位、強化中介機構管理到位兩個維度\精準監督。

中紀委駐建行紀檢監察組有關負責人表示，將緊盯不良資產核銷業務、打包業務、財務列損業務「三關」，從違規、違紀、違法及涉嫌犯罪等方面「四看」，持續開展對不良資產處置和財務列損工作的監督，突出常態長效。

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責任編輯：林佩怡

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