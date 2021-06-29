人行二季度例會釋轉鴿訊號？機構料下階段幣策內外兼柔

人行日前召開的二季度例會對「大局」、「穩」的關注明顯增強，並強調國內外環境依然複雜嚴峻。國泰君安認為，人行已明確轉鴿，下半年經濟不及預期的因素增多，出口高增長趨勢大概率會被打破、消費復甦尚未預見較強內生動力、投資端亦受到房地產嚴監管的約束，內外兼柔可能是下階段貨幣政策的主基調。

人行對「穩」的重視明顯上一個台階

人行官網公布25日召開的二季度例會內容，會議分析了國內外經濟金融形勢，認為中國國民經濟總體延續穩定恢復態勢。穩健的貨幣政策保持連續性、穩定性、可持續性，科學管理市場預期，大力服務實體經濟，有效防控金融風險。

會議指出，當前中國經濟運行穩中加固、穩中向好，但國內外環境依然複雜嚴峻。要加強國內外經濟形勢的研判分析，加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部衝擊，集中精力辦好自己的事，搞好跨周期政策設計，支持經濟高質量發展。

穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，把握好政策時度效，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀杠杆率基本穩定，維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性。

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國泰君安覃漢分析指，會議對「大局」、「穩」的關注明顯增強，表述較一季度發生三個變化，分別是增加經濟運行「穩中加固」、「穩中向好」的表述，對「穩」的重視明顯上一個台階；對經濟環境的表述，從一季度的「國內經濟積極因素明顯增多」，變為「國內外環境依然複雜嚴峻」，對國內經濟的表述變得更加悲觀；增加「維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性」的表述，首次提及「大局」概念。

分析指下半年經濟不及預期因素增多

日前公布的5月官方製造業PMI稍低於預期，需求增長放緩。覃漢認為，下半年經濟不及預期的因素增多，出口高增長趨勢大概率會被打破、消費復甦尚未預見較強內生動力、投資端亦受到房地產嚴監管的約束。二季度例會中，決策層對國內經濟的悲觀預期明顯上升。在「穩字當頭」的主基調下，貨幣政策趨勢性轉松的信號已經較為明確。未來相當長一段時間內，資金面平穩運行的可能性更大。

另外，人行公告稱，為維護半年末流動性平穩，以利率招標方式開展了300億元逆回購操作。期限為7天，中標利率為2.2%。鑒於今日有100億元逆回購到期，人行實現淨投放200億元。

責任編輯：尹航

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