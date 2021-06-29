日本副防相稱要「保護台灣」 京提出嚴正交涉

日本防衛副大臣中山泰秀周一（28日）稱，中俄合作構成日益嚴重的威脅，而面對北京施壓台灣，有必要「覺醒」並「保護」台灣，形容台灣是「民主國家」。

*16:07 新增中國外交部

在北京，外交部發言人汪文斌表示， 中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。

京斥日政客居心險惡

汪文斌 稱， 日本個別政客渲染所謂中國威脅，公然挑動大國對抗，為曾犯下軍國主義侵略罪行的日本搞軍事鬆綁找藉口，居心險惡，極其不負責任，也十分危險。該 政客還將台灣稱為所謂「國家」，嚴重違反《中日聯合聲明》等4個政治文件原則，嚴重違背日方迄今多次作出不將台灣視為國家的鄭重承諾。

中方要求日本政府就此明確澄清，確保不再發生此類情況。 汪文斌稱， 世上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，台灣問題事關中日關係政治基礎、兩國間的基本性、國際法治正義。中方 嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權、 向「台獨」勢力發出錯誤信號。他強調 中方維護國家主權安全和統一的意志決心堅定不移，中國必須也必然統一，是不可阻擋的歷史進程和大事。

▲ 日本防衛副大臣中山泰秀

日防相指台海緊張 直接關係日本安全

菅義偉稱台灣「國家」 外交部要求日本立即澄清消除影響

綜合外電報道，中山泰秀周一與美智庫哈德遜研究所對話時，質疑美日等國的「一個中國」政策，是否經得起時間考驗。

他又指出，日本與台灣地理位置相近，並形容台灣不是朋友，而是兄弟，台灣如果出事，將直接影響日本沖繩縣，而當地又駐有美軍及軍眷。他呼籲美國為北京武力入侵台灣做好準備。

另外，中山泰秀表示，中國在太空、導彈技術、網絡領域、核子與傳統武力的威脅與日俱增，並稱有必要向中國和俄羅斯顯示威懾，指出中俄在鄰國周圍軍事演習。他又希望看到美國「越來越強大」。

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責任編輯：林佩怡

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