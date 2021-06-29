中方指控美加犯種族滅絕罪行 籲國際社會調查追究

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端，周一（28日）在人權理事會上指出，美國、加拿大等西方國家犯下的「種族滅絕」罪行，呼籲國際社會全面調查並追究肇事者責任。

蔣端人權理事會與聯合國秘書長防止種族滅絕問題特別顧問互動對話時，指出滅絕種族罪是公認的嚴重國際罪行，曾給人類帶來慘痛災難，破壞性的影響至今仍然存在。

他提到，美國在建國後近百年，通過西進運動大肆驅逐、屠殺印第安人，美國印第安人人口從15世紀末的500萬驟減至20世紀初的25萬，至今印第安人還生活在偏遠荒涼的「保留地」裡。

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他並指出，加拿大將15萬原住民兒童強行送入寄宿學校「同化」，至少3200名兒童被虐待致死，稱這只是加拿大種族滅絕行為下遇害原住民數目的冰山一角。他又稱，其他西方國家在殖民和侵略其他國家過程中，也犯下嚴重的種族滅絕罪和反人類罪。

蔣端表示，國際社會有責任對所有種族滅絕罪行進行全面、公正、深入的調查，追究肇事者責任，防止有罪不罰，並消除種族主義、種族歧視等種族滅絕的遺毒。

此前，美國、加拿大、英國等40多國敦促中國允許聯合國人權高級專員到新疆調查。中國批評歐美等干涉中國內政，指有90多國支持中國的立場。

加拿大總理杜魯多早前則稱，加國已接受真相與和解委員會的調查結果，並承擔責任，反問中國的真相與和解委員會在哪裏。中方則斥加拿大沒資格指摘中國。

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責任編輯：林佩怡

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