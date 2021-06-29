Delta襲台灣芒果之鄉！謠言致價跌四成 果農欲哭無淚

Delta變種病毒入侵台灣屏東枋山鄉，台灣中央流行疫情指揮中心通報，當地已有多宗Delta確診病例，包括一名果農。時值芒果收成期，卻遇上疫情，網絡謠傳「屏東農產會沾染病毒」，導致當地芒果陷入滯銷。有果農反映，當地芒果被污名化，訂單被退，造成損失。

面對謠言滿天飛，台灣農委會發布新聞稿稱，有台灣專家表示，目前全球並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，消費者可以放心採購，只要民眾注意食用前的清洗，台灣芒果既美味又營養。

台灣農委會急闢：全球未曾因蔬果播毒

據統計，屏東主要種植芒果的農民大約有6600人。屏東芒果正值當造，枋山、枋寮以及獅子鄉都盛產愛文芒果，尤其枋山還是全台第二大產地，過去能供應約25萬箱以上。

在枋山鄉出現Delta病毒確診病例後，有羅姓果農向縣政府反映，本有批發商收購400多箱的愛文芒果，聽說是枋山芒果後，大多拒收，最終只賣出50多箱。

當地縣議員盧玟欣也表示，有枋山鄉加祿村果農向她反映，買家聽說是枋山鄉宅配後，退訂500多箱，他們也相當無奈。

及後，網絡謠傳農產品會沾染病毒一事，更令當地芒果銷量雪上加霜。

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據台灣媒體《TVBS》28日報道，一箱放有15-18顆芒果，以往可以賣到700元新台幣（約港幣195元），但現在則降價至400元新台幣（約港幣111元），跌幅逾42％。

有果農表示，「那現在已經被打到4、500元（新台幣）了，那一般現在就是這個價錢啊，因為人家訂單也不收了不買了，因為怕這個疫情被感染到。」

Delta變種病毒釀退訂潮

另一陳姓果農也指出，由於疫情原因，這一季的芒果售價已經調低，1台斤只賣新台幣20元到30多元（約港幣5-8元），相較去年足足少了10元（接近港幣3元）。在發生Delta病毒確診後，他的宅配已被退訂了10多件，「再這樣下去，芒果可能要倒溪裡了」。

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針對當地農產品被污名化，旅居屏東的作家龍應台表示她也看不下去，認為平常枋山人在生活資源相對薄弱的情況下，生活已經很辛苦，如今卻在芒果收成時，出現退貨潮，一年的血汗恐怕就要付諸流水。她也在Facebook發文說，「現在怎麼能退訂呢？反而應該加碼、加倍網購枋山芒果，紙箱到了可以用酒精噴一噴，芒果皮可以用清水洗一洗」。

而台灣中央流行疫情指揮中心周二（29日）說，屏東枋寮果農已確定感染Delta變種病毒，研判與屏東Delta群聚屬於同一事件，果農的妻子也確診，但仍待病毒基因定序。

指揮中心又指，屏東縣枋山鄉群聚感染累計至今14病例，其中9例已檢出Delta變種病毒。

責任編輯：易燕丹

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