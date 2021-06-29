【建黨100周年】人民日報：中共改寫世界史 成人類文明共同財富

▲ 【建黨百年】人民日報：中共改寫世界史 成人類文明共同財富

中共建黨百年前夕，人民日報周二（29日）刊發評論說，中國共產黨創造的百年輝煌，不僅改寫了中國歷史，也改寫了世界歷史，成為人類文明共同的財富。

7月1日是中共建黨百年，人民日報在這篇題為「為解決人類問題貢獻中國智慧和中國方案」的文章，稱「為中華民族謀復興，這是中國共產黨百年來不懈奮鬥的目標」，並成功塑造了中華民族的現代面貌。

評論強調，中國共產黨「不僅改寫了中國歷史，讓中華民族以昂揚的姿態屹立於世界民族之林，也改寫了世界歷史，成為人類文明共同的財富」。

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文中並稱，「長期研究、觀察中國的國際人士」普遍認為，中國共產黨是領導中華民族走向復興的核心力量。

文章點題：貢獻中國智慧和中國方案

文中說，百年來，中國共產黨團結帶領中國人民「真正解決了近代以來遲遲無解的『中國問題』」，帶領中華民族「站起來」、「富起來」到「強起來」。

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評論稱，中國共產黨創造百年輝煌，帶領中華民族走向偉大復興，正在全球範圍引發更多思考。

文中也引述了多國政要評論，包含前蒙古駐中大使、哈薩克人民黨主席、蘇利南民族民主黨主席與埃及前外長，論證文中的論點；此外也引述蒙古製作的紀錄片「中國的發展之路」，強調中國共產黨帶領中國人民走過百年。

文末還稱，中國共產黨必將為解決人類問題貢獻更多中國智慧和中國方案。

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責任編輯：鄧國強

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