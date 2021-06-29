中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會

內地去年人們因新冠疫情而被迫呆在家中後，網上購物活動激增。後來市場復甦，以及允許供應商迅速擴大規模的基礎設施，推動了對本土品牌的需求。

因為在抵制外國品牌的情緒日益強烈的情況下，消費者越來越多地做出支持本土品牌選擇。中國品牌受到大多數購物者的歡迎，並刺激了數以十億美元計的投資。

一名滯留在家鄉重慶的美國留學生在疫情期間，在淘寶自己的收藏列表中添加了300多個國內品牌。

「一試，你就會發現，國內產品的品質和外國產品一樣好，」19歲的她說。她喜歡本土品牌，從卡姿蘭眼影、飛躍運動鞋到良品鋪子小吃和名創優品家居用品。

抵制外國品牌潮下 投資界看好國貨品牌

與需求同步，投資者今年也一直在向本地消費品牌注入資金。

根據中國精品投行高鵠資本的資料，今年前五個月，中國消費類企業從一級市場投資者那裡籌集了697億元人民幣(110億美元)，是去年同期的兩倍多。

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「美容產品、食品和飲料品牌是最受歡迎的。最近火鍋和拉麵品牌尤其搶手，」Cygnus的管理合夥人Ming Jin說。

銀行人士和投資者說，目前有多達200個品牌在向投資者尋求新的資金。

「中國是最容易實現從零到1億元銷售目標的市場，」茶飲店連鎖品牌奈雪的茶的一位私募股權投資者說。因未獲授權向媒體發言，該投資者不願透露姓名。

奈雪的茶上周在香港上市融資6.56億美元，估值達44億美元，是去年12月一輪融資水準的兩倍多。

京東618網購節期間 中國品牌銷售靚麗

京東618網購節期間，中國品牌的銷售增長較國際品牌高出4%。京東表示，本土品牌的客戶數量增長較國際品牌高出16%。

諮詢公司安永駐上海的合夥人Chris Mulliken,表示，民族主義是推動本土品牌受歡迎的一個因素，其中包括在其他幾個國家仍在與高感染率作鬥爭的同時、中國從新冠疫情中復甦帶來的自豪感。

「人們正在旅行(儘管是在國內)，並藉此機會重新發現自己的國家，回歸習俗並發現新的本土品牌，」他說。

H&M、耐克公司(Nike) 和阿迪達斯等全球品牌最近實施的新疆棉花禁令是另一個催化劑。

中國運動服裝生產商特步、李甯和安踏的股價自4月份以來分別上漲了196%、60%和38%。

「消費者不再崇拜國際、跨國品牌。他們喜歡為他們代言的產品和品牌，」私募股權公司凱雷投資集團董事總經理龔陟幟表示。

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責任編輯：李冰琪

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