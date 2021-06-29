世銀料中國GDP增速可達8.5% 惟有報告指「兩個信心」不樂觀

中國疫苗接種持續推進，世界銀行對中國今年GDP增速的預期調高至8.5%。不過，中國褐皮書國際(CBBI)最新季度報告指出，中國企業和消費者的信心正在動搖，如果信貸保持緊縮，下季度的經濟很難保持當前的增長水平。

世銀：中國復甦範圍擴大 但也面臨挑戰

世界銀行6月29日發布《中國經濟簡報》指，隨著經濟活動繼續正常化，中國的復甦範圍擴大，將今年中國經濟增長預期從8.1%上調至8.5%。隨著低基數效應逐漸消減，預計2022年增速為5.4%。

世行指出，中國經濟前景面臨的風險大體均衡。私人消費和投資更為強勁的復甦，以及全球復甦勢頭的增強，將支持中國經濟實現更強勁的增長。

人行二季度例會釋轉鴿訊號？機構料下階段幣策內外兼柔

人行副行長李波 獲提名任IMF副總裁

儘管經濟復甦勢頭強勁，但世行也指出中國面臨多項中期挑戰，包括人口結構問題、生產率增長放緩、不平等程度高和尚存的社會脆弱性問題，以及碳強度高的生產結構等。

除了世銀，匯豐亦預測中國經濟在下半年會繼續復甦，但復甦速度會放緩，料下半年GDP增長或會放慢至6%，主因低基數效應逐步減少及中國打壓房地產過熱的政策效果會逐漸反映出來。

報告：若信貸續緊縮 下季度難保當前增長水平

另據CNBC報道，獨立研究機構中國褐皮書國際 (China Beige Book) 最新報告顯示，中國企業和消費者信心正在動搖，對經濟的展望並不像整體數據顯示的那樣樂觀。

中國褐皮書最新的季度調查中顯示，衡量中國企業借款的指標已降至該研究機構追蹤至今的最低水準，且儘管短期利率較低，但對未來半年貸款預期需求也正在下降。零售商取得新貸款的數量也降至歷史低點。

報告指出，如果信貸保持緊縮，加上且消費支出沒有恢復，下個季度的經濟將很難保持當前的增長水平。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道