殲-20據報已150架服役  建黨100周年密集展示肌肉（多圖，有片）

▲ 殲-20據報已150架服役 建黨百年密集展示肌肉

中國共產黨建黨百周年前夕，解放軍新一代殲-20隱形戰機據報已有150架服役，中國軍方並已在監視台海、東海的空軍單位，部署了這款最先進戰機。中方觀察家認為，這是在向美國及其日韓盟友示警。

而在中共建黨百年大慶之際，中方密集地宣傳殲-20，頗有展示中國肌肉的意味。

根據《南華早報（South China Morning Post）》報道，一名解放軍消息人士說，最新部署顯示，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。其中包括在內蒙和河北的兩座訓練基地，以及東部和北部戰區的兩支航空旅。

中國軍方未來需要殲-20總量 或300架

這名消息人士說，在未來5年間，中方會加速部署升級版殲-20C，可能每個戰區都至少會部署1至2支航空旅，以保衛北部、南部、西部，東部和中部戰區等5個戰略方向。

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消息說說，由於1支航空旅至少需要36架戰機，那意味著中方空軍未來需要超過300架殲-20。但這進行取決於自製渦扇-10C發動機的交付，還有為殲-20量身訂製的渦扇-15最新研發進展。

中方已停止使用俄製的AL-31F發動機，而以升級的自製渦扇-10C發動機取代。雖然渦扇-15較強大，但研發因新冠肺炎疫情受到影響，使用渦扇-10C只是權宜之計。

央視等官方平台，近日密集宣傳殲-20力量。當中，央視日前報道，位於遼寧省鞍山市強軍先鋒飛行大隊在儀式中，裝備了升級的殲-20C隱形戰機。而這支隸屬北部戰區的飛行大隊，是繼東部戰區安徽蕪湖的「王海飛行大隊」後，第2支換裝殲-20的中方空軍作戰部隊。

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央視國防軍事頻道27日則曝光了一組殲-20與紅日同框的照片，宣傳意味強烈。

中方評論家：向美日韓展示肌肉

北京軍事專家李杰說，中方在7月1日建黨百周年前夕宣布殲-20的新部署，目的在於告訴日、韓，中方在加強沿海地區的防空，提示他們不要加入美方的行列，干預台灣問題。

另一方面，李杰又指出，要是兩岸爆發戰爭，解放軍可望把東風-11，東風-15 和東風-17等短、中程飛彈部署在前線，而不會讓殲-20打頭陣。他說，由於殲-20的作戰航程超過2000公里，覆蓋大陸沿海省份與台灣綽綽有餘，因此不會部署在靠近沿海地區。

儘管升級版殲-20C去年6月已進入量產階段，但北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，目前殲-20據信仍供不應求。

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責任編輯：鄧國強

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