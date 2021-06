彭博全球抗疫榜：台灣跌至44排尾十 內地居前段

美媒《彭博社》(Bloomberg)於當地時間周一(28日)發佈以「世界終於重啓,最好和最壞的去處」(The Best And Worst Places to Be as The World Finally Reopens)為題的全球抗疫排行榜,美國因快速而廣泛的推廣疫苗接種榮獲第一名,擺脱2020年以來疫情最嚴重的惡名,而原本的「防疫資優生」台灣排名不斷落後,在全球53大經濟體中排在第44名,中國內地則排在第8名,比起5月時上升1名。

《彭博社》每個月發佈全球抗疫排行榜(Covid Resilience Ranking),針對全球53大經濟體進行抗疫評分,此次該項排行評分項目有所調整,無法與前一次的排名進行直接比較。此次評分項目為疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行力,以及開放接種旅客的旅行路線等四項指標,分別以藍色及橘色代表較好和較差,台灣在四項指標中皆得到橘色的差評。

最新排名 內地排第8 香港第30名 台灣第44名

《彭博社》表示,此次的抗疫指標評比標準愈來愈指向一個目標:恢復正常。]

該報道提到,相比起5月,亞太部份地區先前防疫表現卓越,如今卻出現不同局面,例如新加坡(第2跌至第13)、香港(第10跌至第30)及澳洲(第3跌至第7)仍然實行嚴格的邊界管制,對於小規模病例採取零容忍的態度,限縮了重開邊界能力,因而排名退步;而台灣5月時曾排在第15名,之所以倒退,除了上述相同理由外,更受累於疫苗接種進度滯慢,且疫情出現爆發,因而排名落至倒數。

對比《彭博社》的此項排行中,位於亞太地區的經濟體,中國排名第八名,韓國為第十名,新加坡第13名,日本第20名,香港第30名,而台灣則以52.1的總分位居第44名。另倒數十名之內者,含台灣在內共有七個來自亞太地區。

