余永定：中國經濟問題不是通脹 財政貨幣政策應更擴張

中國社會科學院學部委員余永定表示，中國現在的宏觀經濟形勢面臨相當嚴峻的挑戰，遠沒有達到需要退出擴張性財政、貨幣政策的階段。不僅如此，他建議下半年推出更具擴張性的財政、貨幣政策，使經濟增長恢復到疫情前水準。

界面新聞報道，對於中國現在是否應該退出擴張性的財政貨幣政策，余永定26日在中國宏觀經濟論壇（CMF）上表示，他堅定地認為不應該，當前中國宏觀經濟最基本的問題在於有效需求不足，導致經濟增長動力不足。

指中國經濟最基本問題是 有效需求不足

他說，截至目前，中國經濟增長動力結構欠佳，離真正的常態化經濟增長還相當遙遠。例如外界期待已久的所謂報復性消費反彈，說了一年多，到現在還沒有等到。再例如固定資產投資增速，也沒有出現期望的強勁反彈。在經濟增長中發揮最重要積極作用的是出口的強勁增長。

余永定表示，他領銜的團隊對中國第4季經濟增速的預測是5.5%，比2019年中國經濟6.0%的增速低了0.5個百分點。他認為，現在需要做的是透過擴張性的財政貨幣政策，進一步提高經濟增長速度，使經濟增長速度達到潛在經濟增長速度的水準。但現在的問題是積極的財政政策並不積極，相反是收緊的。

余永定指出，財政政策不夠積極的一個原因，是中國經濟學家對通貨膨脹十分敏感，消費者物價指數（CPI）一上漲就感到十分不安。但他認為，中國的問題不是通貨膨脹，而是在過去10幾年中CPI和PPI增速太低，以PPI為標準，中國在過去相當長時間是處於通貨收縮狀態。

他指，PPI上漲導致CPI上漲，是中國經濟增長恢復到疫情前水平的一個必要條件和必然結果，出現這種情況，不但不應該害怕，而且應該歡迎。應該關注的是不要讓物價呈現螺旋式的上漲，但現在還看不到這種趨勢。一旦出現這種跡象，再採取抑制物價上漲的措施也不遲。

人行會議強調「穩」向防風險傾斜

值得注意的是，中國人民銀行貨幣政策委員會第二季例會於25日召開。和第一季例會相比，第二季例會對「穩」的重視更加明顯。在對當前經濟形勢研判時，人行貨幣政策委員會去掉第一季貨幣政策執行報告中「國內經濟積極因素明顯增多」的提法，改為「國內外環境依然複雜嚴峻」，並增加「加強國際宏觀經濟政策協調，防範外部衝擊」的表述。

國泰君安證券分析師覃漢發布研究報告稱，從人行例會新聞稿對經濟環境的表述來看，監管層對中國經濟的表述變得更加悲觀。短短千字的會議紀要中，光「穩」字就出現15次，在穩字當頭的主基調下，貨幣政策趨勢性轉鬆的信號已經較為明確。

招商證券則認為，人行深切憂慮外部風險可能對中國經濟造成衝擊，政策導向明確向防風險傾斜。在防風險導向下，貨幣政策易緊難鬆。

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責任編輯：蒯宇澄

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