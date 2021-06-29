▲ Delta懶人包來了！一圖看懂病徵、傳播力和疫苗效力

Delta新冠肺炎變種病毒肆虐，廣州疫情雖暫清零，但英國及台灣等地卻仍受困擾，世衛憂慮它將成全球新一波嚴重疫情的導火線。台灣中央流行疫情指揮中心製作簡表，扼要列出Delta的病徵、傳播力、和疫苗對其的抵抗力。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，Delta變異株症狀發燒佔最多，傳播力強，但如打了疫苗，則預防住院重症的保護力達9成以上。

最早在印度發現的新冠肺炎Delta變種病毒已成為世界主要流行病毒株，並在英國引發流行。日前BBC等英國媒體報道，研究顯示Delta變種病毒主要症狀為頭痛、喉嚨痛、流鼻水、發燒、咳嗽等；過去常見的嗅味覺異常，已不在常見症狀之列。

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張上淳周一在疫情記者會上表示，英國報道引述的研究，是由英國民眾自行在App通報的症狀，完整性不太清楚。

台用新加坡學者全面研究 列出Delta特點

張上淳引述新加坡學者針對確診個案分析，無論是最早在英國發現的Alpha變種病毒或Delta變種病毒，臨床症狀仍以發燒佔72%最多，其次為咳嗽46%，後續為喉嚨痛、鼻塞、流鼻水，嚴重還是會呼吸困難，但有部分感染Delta仍無症狀。

張上淳說，整體看來Delta與Alpha變種病毒的臨床表現，並沒有太大不同。但Delta的傳播力確實比Alpha高4到6成，英國經驗來看，Alpha家戶傳播率8.6%，Delta則是12%。

至於接種疫苗對輕症的保護力，Alpha接種1劑有49到51%，打2劑則有66到93%；針對Delta，雖接種1劑保護力僅33%，但2劑可上升至60到88%。

打了疫苗 能防九成Delta住院重病

至於對住院與重症的保護力，英國資料顯示，無論接種1劑或2劑，對於Alpha或Delta都有很好的保護力，可達9成以上。

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張上淳呼籲，民眾只要有機會打疫苗就該快打，以英國為例，接種最多的是AZ牛津疫苗，對Delta變異株也有好的保護效力。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，病毒一直在變異，疫情也很難有單一的解套，防疫一定要靠有多重方法，每一樣事情都要注意，從打疫苗、社區管制、口罩及社交距離等，都需要「忍耐」。雖然疫苗一度帶來希望，但是變種病毒也帶來了變化，多重保護是必要的，疫苗仍是重要工具，起碼可以斷掉很多傳播鏈，但個人戴口罩也很重要。

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責任編輯：鄧國強

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