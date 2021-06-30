狂吃荔枝2男子險雙目失明 原因是這樣

俗語有云「一粒荔枝三把火。」但沒想到，有人進食荔枝後，並非有喉嚨痛或生痱滋等「熱氣」症狀，反而是出現眼部病變。適逢荔枝當造的盛夏，廣東中山就有2名男子因進食過量荔枝，眼部不適。就醫診治後發現，2人分別是白內障及糖尿病等慢性病患者，由於荔枝含有大量糖分，吃多了血糖會突然升高，才差點釀成是次失明的意外。

據《看看新聞》報道，中山愛爾眼科醫院近來診治2名男患者吳某與廖某，都是因為食用荔枝而差點造成雙眼失明。

荔枝果糖含量高 易引發各類病變

46歲吳某就診時表示，10幾天前吃荔枝後，視力突然變模糊，「眼前一片白花花什麼也看不見」。經診斷，他原本患有白內障，只是病情並不嚴重。主治醫生張艷莉解釋指，進食大量荔枝後，血糖忽然升高，導致眼內防水的無機鹽成分降低，水分倒流反滲，滲透到晶狀體內，導致白內障情況加劇，幾乎失去視力，需立即進行手術。

另一名患者廖某本患有糖尿病，因短時間大量吃荔枝，使體內血糖升高，引起眼部周圍神經病變，動眼神經麻痺導致上瞼下垂，才出現事主所指的「突然發現眼皮抬不起來」。

兩人的主治醫生表示，由於荔枝裡果糖含量高達20%，會引起血糖波動，引致出血、玻璃體積血病情加重，或者黃斑水腫，這都需要干預治療。

不要空腹或吃過量荔枝

醫生亦提到，果糖還沒來得及轉化成葡萄糖時，身體卻將原有的葡萄糖消化完，就會造成低血糖。

她建議不應空腹吃或吃太多荔枝，特別是兒童，因為有更高機會出現低血糖的情況。而有糖尿病等長期病患者一天最多進食3至5顆，成年人一天最多可吃約300克（約8-10粒）。

進食荔枝後，若出現飢餓、無力、頭暈等症狀，可立刻吃糖果或喝糖水、果汁，通常症狀能很快改善，萬一無法改善或出現嚴重不適症狀則要儘早求醫。

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責任編輯：易燕丹

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