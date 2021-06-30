中國6月官方製造業PMI略回落  但價格趨緩需求回暖（第二版）

國家統計局公布，內地6月官方製造業和非製造業PMI擴張力度均減弱，但仍在景氣區間。部分製造業生產活動擴張步伐有所放緩，出口訂單指數小幅下降；然而，原材料價格漲勢減緩有利穩定市場需求，總需求的回暖仍需進一步鞏固。

（新增詳細數據）

國家統計局和物流與採購聯合會周三（30日）聯合公布，宏觀經濟先行指標－－6月官方製造業採購經理人指數（PMI）小降至50.9、較5月微跌0.1，爲四個月低點，但略高於路透調查預估中值50.8。

非製造業商務活動指數爲53.5，較上月回落1.7個點；綜合PMI產出指數爲52.9，回落1.3個點。

新訂單指數小幅提高 但出口訂單指數稍降

中國物流信息中心特約分析師張立群指出，新訂單指數小幅提高而出口訂單指數小幅下降，反映內需與外需有此漲彼消的轉換苗頭，總需求回暖仍較爲緩慢；從採購活動反映的生產經營形勢，有趨緩迹象。

他並稱，需高度重視多種因素決定的出口增長高位回調，著力增強擴大內需政策的實際效果，切實推動市場需求持續回暖，支持國內大循環全面暢通、鞏固經濟全面回升向好的基礎。

鹽田港對全球多重要？塞船仍50艘恐影響聖誕購物

朱民：首季GDP增幅是數據幻影 碳中和助科技創新

從分項指數來看，在構成製造業PMI的五個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別爲51.7和50.8，比上月回落0.1和0.3個點，均高於臨界點；小型企業PMI爲49.1，比上月回升0.3個點，低於臨界點。

「芯荒」對產業影響已呈現

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，近期部分企業生產活動受到芯片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。

新出口訂單指數低於上月0.2個點，表明製造業國外訂貨量回落，其中農副食品加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業新出口訂單指數低於43，回落幅度較大。

「製造業價格快速上漲得到初步遏制」，趙慶河稱，6月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均由升轉降。

憂人幣持續單邊升值 管濤：小型出口企業虧錢不利穩就業

廣東疫情拖累中國5月出口遜預期 下半年外貿增幅或縮減

從主要原材料購進價格指數看，除石油煤炭及其他燃料加工業繼續攀升外，其他行業均明顯回落。從出廠價格指數看，大部分行業均有不同程度回落。

數據顯示，6月紡織服裝服飾、醫藥等行業生產指數和新訂單指數均位於56及以上較高景氣區間，且高於上月2個點以上，產需增長較快。

別地區疫情等因素 影響非製造業PMI

石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數則均降至臨界點以下，行業景氣水平下降；汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響。

另外，非製造業方面，受個別地區局部疫情等因素影響，服務業商務活動指數回落，不過從市場預期看，業務活動預期指數爲60.4，繼續保持在高位景氣區間，且高於近年同期水平，反映服務業企業對市場發展前景持續看好。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒