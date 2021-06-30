華為孟晚舟律師團隊呈交匯豐郵件 反駁美指控尋求免引渡

華為副董事長、CFO孟晚舟的律師團隊，周二（29日）向加拿大法院呈交匯豐銀行的內部郵件，以反駁美國有關華為誤導銀行的指控，尋求孟晚舟免於被引渡至美國。

加拿大卑詩省最高法院就是否同意在孟晚舟引渡案中，引入從匯豐獲取的新證據開庭審理，此次庭審為期兩天，孟晚舟抵達法庭參加聽證。這些證據是否獲採納，有望7月上旬有判決。8月初，法庭將再次開庭，就是否實施引渡審理。

指匯豐兩高層 知悉華為與Skycom聯繫

▲ 孟晚舟（資料圖片）

孟晚舟的律師團隊，早前透過香港法院從匯豐銀行取得內部文件。律師團隊表示，交給加拿大法院的電郵和文件顯示，至少兩名匯豐銀行高層領導人，知悉華為與其子公司Skycom的聯繫。匯豐不予置評。

律師團隊試圖讓有關文件被列入證據，意圖反駁美國指控，即僅有匯豐較低階員工知道華為與Skycom之間關係的真實性質。據美國指稱，稱孟晚舟在有關華為伊朗業務的問題上，誤導匯豐銀行，並可能導致匯豐違反美國制裁。

「環球網」引述華為加拿大媒體聲明稱，呈交紀錄可以表明，並無證據證明匯豐銀行曾被欺詐，孟晚舟並未向匯豐高管隱瞞華為與Skycom的關係，匯豐內部風險評估是在了解確鑿事實後進行，銀行內部任何的聲譽風險，都是在匯豐高管知情進行管理。

孟晚舟的律師稱，美國提交的《起訴案件記錄》顯然不可靠。若證據證明其存在重大謬誤，則引渡依據不可信，引渡程序應被終止。

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責任編輯：林佩怡

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