【建黨100周年】揭秘天安門明日慶典  殲-20等精銳預計列陣（多圖）（第二版）

▲ 【建黨百年】揭秘天安門明日慶典 殲-20等精銳預計列陣

中國共產黨建黨百周年明天（周四）登場，天安門早上將有慶祝大會，中共總書記習近平將發表重要講話。官方儘管未有預告內容，但慶典日前進行綜合綵排時，民眾目睹的畫面或露出端倪。其中，大慶雖沒有閱兵，但殲-20等精銳戰機將列陣表演。

（15:50 新增綵排照片及末段有關交通安排）

新華社報道，慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日（周四）上午8時在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話。

報道沒有透露慶典詳細內容，但中共成立100周年慶祝活動新聞中心日前曾通報，本月12日21時至6月13日凌晨，天安門地區舉行了這次慶典的首次綜合演練， 1.4萬餘人參加演練及現場保障工作，反映規模之大。

日前綜合綵排 動員了1.4萬餘人

而首次綜合演練包括暖場、慶祝大會、進撤場、應急處置等四項內容。

重點演練了聯合軍樂團、合唱團、國旗護衛隊、禮炮鳴放隊和志願者等人員的活動流程和集結疏散，組織醫療救護、消防應急、音響保障等專業隊伍開展應急演練。

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殲-20據報已150架服役 建黨百年密集展示肌肉（多圖，有片）

【建黨百年】慶祝大會周四舉行 習近平將發表重磅講話

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而今次建黨百周年慶典雖沒有閱兵安排，但綜合各方報道，在13日的綵排中，出現了空中梯隊。

據了解，明日慶典上，殲-10戰機、殲-20戰機、直-10直升機將登場；其中，直升機及戰機分別排列成100、71的編隊隊型，飛越天安門上空，代表中共建黨100年及7.1建黨日。

至於殲-20將以「人」字型編隊飛越天安門上空，彰顯中共以人民為建黨、建國的理念基礎，及代表中國人民解放軍。

直升機、戰機分別排列成100、71隊型

事實上，此前有報道指，由29架直升機組成的「100」字樣編隊，被拍到在河北省保定市演練；15架殲-20此前則在天津被拍到進行編隊演練。

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解放軍在河北的部分基地傳統上就是北京閱兵的綵排場地，而殲-20則因其機敏性及轉場需求而選在天津。

據報，此次參與中共建黨百年編隊綵排的，即為駐地在安徽蕪湖基地的解放軍空軍王牌「王海大隊」，王海大隊已在18日被中共中央軍委授與「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號。

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另外，因應黨慶大會活動，6月30日至7月1日，北京部分地鐵、巴士路線調整運營。此外，自6月28日起至7月1日的慶祝大會結束，將對天安門地區及相關道路分時、分段採取臨時交通管理措施。

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責任編輯：鄧國強

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