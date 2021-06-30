內地16省平均工資出爐 深圳以近14萬年薪稱冠

媒體綜合最新統計，內地目前已有16個省市公布2020年平均工資，其中深圳奪冠。行業方面， IT業年平均工資至今連續五年穩居榜首。

內地薪水年年漲，不過漲幅已經減速。中新經緯報道，內地2020年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為9萬7,379元（人民幣，下同），比2019年增加6,878元，增長7.6%，但增速比2019年下滑2.2%。

私營單位就業人員年平均工資為5萬7,727元，比2019年增加4,123元，增長7.7%，增速也比2019年下滑0.4% 。

內地2020年平均工資增速放緩

在目前已公布數據的16個省市中，城鎮非私營單位平均年工資最高的是深圳，達13萬7,310元；其次是江蘇的10萬3,621元。據公開報道，這也是江蘇非私營單位平均工資首次超過10萬元。截至目前，上海、北京、廣州等一線城市尚未發布數據。

值得注意的是，在城鎮非私營單位中，IT業年平均工資於2016年首次超過金融業，至今連續五年穩居榜首，並在2020年突破17萬元。

IT業年平均工資超過17萬元居首，麥可思研究院分析，隨著互聯網的迅速發展及製造業數位化、智慧化升級的深入，就業市場對互聯網及資訊技術相關專業人才需求旺盛。需求大加上專業門檻高，使相關職缺願意為相關專業畢業生提供較高的薪酬和較好的福利待遇。

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責任編輯：李冰琪

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