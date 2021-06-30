中國瘧疾個案由3000萬「清零」靠中藥  世衛終除名  

世界衛生組織發布新聞公報稱，中國正式獲得世衛組織消除瘧疾認證。公報內容說，中國瘧疾感染病例由1940年代的3000萬減少至零，是一項了不起的壯舉。也是首個採取中藥預防瘧疾的國家。

中國瘧疾又稱「打擺子」，《保康縣誌》清楚記載，1940至1941年保康縣瘟疫流行，全縣死亡2萬多人，佔人口總數的20%。1935年襄樊爆發水災，水源污染、蚊蟲滋生，瘧疾再次爆發，當時治療瘧疾的特效藥有錢也買不到。之後，瘧疾一直存在到2017年才慢慢消聲匿跡。

世衛公報闡述中國消除瘧疾的做法和經驗。中國科學家從中草藥中發現並提取青蒿素，青蒿素聯合療法是當前最有效的抗瘧藥物。屠呦呦因此獲得諾貝爾生理學或醫學獎，中國也是最早廣泛使用藥浸蚊帳預防瘧疾的國家之一。

屠呦呦青蒿素 成抗瘧「神藥」

官方《人民日報》指，世衛組織總幹事譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）在新聞公報中向中國消除瘧疾表示祝賀。譚德塞說，「中國的成功來之不易，這主要得益於中國數十年的持續精準防控。」

屠呦呦憂瘧疾將氾濫 籲全球合作對抗

中國藥學家屠呦呦獲諾貝爾醫學獎，青蒿素助治療瘧疾

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世界衛生組織西太平洋區域主任葛西健表示，「中國為實現這一重要里程碑所作的不懈努力表明，強有力的政治承諾、加強國家衛生系統，可以戰勝瘧疾這一大公共衛生挑戰。中國的成就使西太平洋地區朝消除瘧疾的目標更近了一步。」

根據世衛組織的標準，只要一個國家或地區連續3年沒有本土瘧疾病例，並建立有效的瘧疾快速檢測、監控系統，製定瘧疾防控方案，才能獲得消除瘧疾認證。中國自2017年以來已連續4年無本地原發感染瘧疾病例報告，並於去年正式向世衛組織申請國家消除瘧疾認證。

據世衛組織數據，2019年，全球瘧疾病例約為2.29億例，死亡病例40.9萬例。其中，世衛組織非洲區域瘧疾病例和死亡病例約佔全球的90%以上。

責任編輯：鄧國強

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