Delta兇猛內地叫停12公司進口水產 防自印度等地輸入

國家衛健委通報，周二（29日）新增9宗新冠肺炎確診個案，均為境外輸入。而在Delta變種病毒肆虐下，海關總署周三（30日）宣佈，因從印度等地進口的冷凍海鮮包裝中檢驗出新冠病毒，即日起採取緊急預防措施，暫停接受相關合共12間水產企業的進口申報。

國家衛健委數據指，周二新增的9宗境外輸入病例，包括福建、湖北和雲南各2宗，湖南、廣東及四川各1宗。無新增死亡個案，全國目前累計報告確診病例超過九萬一千宗。

新冠肺炎Delta變種病毒全球肆虐，海關總署發佈消息稱，對印度8間企業、厄瓜多爾3間企業、巴基斯坦1間企業採取緊急預防性措施，即日起暫停接受相關水產品生產企業的進口申報1-9周不等。

多國進口水產包裝驗出新冠病毒

據報，進口自印度1批次凍馬面魚的7個外包裝樣本、2批次凍杜氏叫姑魚的2個外包裝樣本，和8批次凍南美白蝦的11個外包裝樣本中，檢驗出新冠病毒核酸陽性。

同樣驗出對新冠病毒核酸呈陽性的包括，進口自厄瓜多2批次凍南美白蝦的2個外包裝樣本、1批次凍中間低鰭鯧的2個外包裝樣本，以及進口自巴基斯坦1批次凍白姑魚的1個外包裝樣本。

除海關為杜絕變種病毒隨冷凍水產流入市場，實施嚴格管制外，中國各地亦作出相應防疫措施。

接種疫苗是較有效的預防措施

國家衛健委通報，截至本月28日，全國累計報告接種新冠疫苗超過12億劑。

面對Delta變種病毒來勢洶洶，中國工程院院士鐘南山接受內地傳媒訪問表示，目前中國最常用的三種疫苗對Delta變種病毒還是有保護作用。他以廣東省的疫情分析，指已接種兩劑國產疫苗的密切接觸者，對預防發病的保護力近60%，預防肺炎的保護力近80%，當中沒有患者轉為重症和危重症。

他亦呼籲應加快疫苗接種速度，建立群體免疫，以發揮壓制病毒傳播的作用。

由於Delta變種病毒在感染者體內病毒載量高，傳染性強，需優化和調整現有防疫防控措施。

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廣東省創「黃碼」制度

過去判定密切接觸者，是感染者發病前2天的家人、同辦公室的同事，在1米之內一同吃飯、開會的人。但對於Delta病毒，在同一個空間、同一單位、同一建築，曾與感染者發病前4天相處的，都屬密切接觸者。

廣東省官方通過大數據，將曾到過高危險區的人群給予健康碼「黃碼」標誌，對於與病例同時段在密閉或通風不良場所、周圍250米範圍內停留1小時以上人員賦予「黃碼」，要求他們在24小時內完成核酸檢測，檢測頻率也加強為3天2檢或7天3檢。

除追查感染個案，醫院的發熱門診也要加強管控措施，隔離場所以應更為規範。

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責任編輯：易燕丹

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