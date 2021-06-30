美國電動車產量進一步落後中國  拜登曾不掩焦急

中美電動車產業競賽中，美國進一步落後。美國非營利機構「國際清潔交通委員會（International Council on Clean Transportation，ICCT）」當地時間周二（29日）在報告中稱，美國仍是全球第三大電動汽車生產國，但自2010年以來，美國在全球電動汽車累計產量中的份額已從20%降至18%。

美國總統拜登（Joe Biden）曾多次表示，美國電動車產業要急起直追，但輿論普遍認為，美國要後來居上並不容易。

儘管通用汽車公司（General Motors）和福特汽車公司（Ford Motor）在電動汽車投資和生產方面的舉措頻頻上頭條，而且美國還是特斯拉（Tesla）的總部所在地，但美國在電動汽車方面的投資也很有限。ICCT稱，在全球汽車製造商3,450億美元左右的電動汽車投資中，只有約15%流向了美國。

中國生產了全球44％電動車 美國只有18%

ICCT主管Nic Lutsey稱，「電動汽車投資和生產的現實與美國汽車廠商的姿態形成鮮明對比」。他呼籲政府採取強有力的政策來彌補差距。

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他表示，「電動汽車是全球最有前途和最重要的戰略領域之一，美國在這方面再落後其他地區五年是無法承受的。」

中國是最大的電動汽車製造國，到2020年佔電動汽車產量的約44%，產銷量約460萬輛。歐洲排名第二，佔25%的份額，同時是電動汽車淨進口地區：生產了260萬輛電動汽車，銷售了320萬輛。

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至於美國在全球電動汽車累計產量中的份額，已從20%降至18%。

ICCT稱，2020年美國生產了超過45萬輛電動汽車，其中特斯拉約佔85%，美國每年出口電動汽車超過21.5萬輛，是全球電動汽車出口最多的國家。

美國在電池生產部署上 遠遠落後中國

拜登曾多次對美國電動車產量被中歐超越，表達了關注。他今年4月通過視像形式參觀車廠時表示，要擴大電動車增量，讓美國最終超越中國，成為全球最大的單一供應國。他提出斥資1,740億美元，投入到車輛生產等各個環節。

拜登又曾向記者稱，美國工人都可以生產風電渦輪機、電動車和電池，並在全球領先，不一定要在中國生產。

但美媒指，美國在電池生產的部署上遠遠落後中國，拜登雄心壯志的新能源計劃，推行時將陷入兩難。

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責任編輯：鄧國強

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