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中美G20激戰！布林肯倡多邊抗疫  王毅暗批勿只掛嘴邊

國情動向 13:31 2021/06/30

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20國集團（G20）當地時間29日在意大利南部城市馬特拉（Matera）舉行外長會議，美國國務卿布林肯呼籲全球加強合作對抗疫情。中國外長王毅則通過視訊，不點名指多邊主義不應淪為口號、又叫有能力國家勿限制疫苗出口、囤積疫苗，被指矛頭指向美國。

法新社報道，這是G20外長自新冠肺炎全球大流行之後的首次面對面會談。疫情迄今在世界各地奪走近400萬條人命。

布林肯（Anthony Blinken）在會議中呼籲，應賦權多邊機構來對抗新型冠狀病毒疫情，解決日益擴大的全球不平等，並加快遏制氣候變遷。他說，「在面對這些挑戰與其他眾多議題上，一個強大的多邊體系非常重要」。

布林肯倡賦權多邊機構  加強抗疫能力

他並稱，「這就是為什麼美國致力於支持有效和負責任的多邊機構」，「我們必須交出成果，這為了我們的國家、我們的人民和世界」。

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布林肯指出，美國承諾為新冠疫苗全球取得機制（COVAX）提供20億美元，總統拜登（Joe Biden）除了為世界提供美國庫存的8000萬劑疫苗外，還承諾製造和捐贈5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗。COVAX是聯合國所支持、目的在為低收入國家接種疫苗的倡議。

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而作為中國外長的王毅，以視訊出席G20外長會議時，沒有點名美國，但呼籲G20「應以身作則，帶頭踐行真正的多邊主義」，被指矛頭指向美國等國家。

王毅：有能力國家勿限制疫苗出口

他說，「中國呼籲有能力國家避免限制出口或超量囤積疫苗，為消除免疫鴻溝作出應有貢獻」，而中方已經出口了4.5億劑疫苗。

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王毅說，「多邊主義不是冠冕堂皇的口號，更不能成為推行單邊行徑的包裝。」

他進一步指出，應堅持及多邊主義同開放融合，為世界經濟復甦提供推動力，採取負責任的宏觀經濟政策，避免自身舉措的負面效應外溢，包容共享，以問題導向，增強全球治理體系的應變力。

【中美角力】王毅強調中美要「平視」 提三大潛在合作領域

中國輪任安理會主席 王毅與布林肯周五再次交手

責任編輯：鄧國強

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