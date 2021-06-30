▲ 美媒：中俄「危險地」加強連線 美國同盟卻在萎縮

中國與俄羅斯延續《中俄睦鄰友好合作條約》，並聯合聲明就多項議題點名與不點名批評美國，備受國際關注。美國傳媒形容，中俄正在「危險地」加強連成一線，共同目的就是推翻美國的全球優勢，「不幸地」，美國錯誤處理美俄關係，令這結局成真的機會大增。

美國時政網站《國會山》（The Hill）刊載評論文章指出，冷戰結束以來，美國歷任總統都尋求談不上熱情，但可以忍受的美俄關係。本世紀中，小布殊和奧巴馬都與俄羅斯總統普京保持體面的關係，避免不必要的挑釁，以防驅使普京將俄羅斯的戰略與經濟利益放到東方而非西方。

但是，美國這種取態在2016年大選期間，「凶殘的」政黨政治當中嘎然而止，並在特朗普任期內也是這樣。結果是，俄羅斯被貼上「美國自由主要敵人」的標籤，美國政客不得不展示自己比對手對俄羅斯更強硬。

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文章稱，中國視俄美關係緊張為推進反美日程的黃金機會。中國以龐大能源合作協議、在國際組織戰略協調、更頻繁地聯合軍演等方式，與俄羅斯建立了空前緊密的關係。

而當中俄關係隨住時間而加強，美國的首要同盟體系北約卻愈來愈虛弱。泛歐洲智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）3月民調顯示，歐洲多國民眾認為美國政治制度已經破敗，而中國10年內就會取代美國成為世界第一強國。「最令人擔心」的是，他們還認為美國一旦與中國或俄羅斯爆發衝突，他們的國家應該保持中立。

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文章續指，儘管歐洲國家領導人永遠不會在公開場合這樣明說，但在危機之中，他們違背把他們選舉出來民眾意願是不可想像的。因此明顯地，隨住冷戰結束，北約已失去了存在的主要原因，並在過去30年間失去了焦點、團結，以及真正與敵對超級大國打仗的意願。

文章直言，這意味著西方民主體制國家，已變成一個「只說不做」的鬆散集團。作者引述了《華爾街日報》近期另一篇評論稱，西方已忘記了如何去贏，並正熟能生巧地去輸。那篇評論認為，俄歐北溪二期天然氣管項目、俄羅斯介入格魯吉亞及烏克蘭，以及中國處理新疆、香港局勢等事宜，西方都沒有認真的反應；「除非拜登開始紮實地贏回幾局，對手則會加快進度。」

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責任編輯：連兆鋒