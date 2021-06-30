調查：台灣七成上班族因疫情減薪 三成八急尋兼職

在台灣新冠肺炎疫情陰影短期內恐難消褪下，1111人力銀行調查發現，高達七成上班族薪資受影響，為了尋求疫外之財，三成八上班族急尋兼職工作。

台灣《聯合報》周三（30日）報道，1111人力銀行的調查發現，七成上班族的常態性薪資收入因為這波疫情受到影響，其中有28.8%坦言「收入大幅減少必須另辟財源才能維持生活」。調查也發現，38.5%受訪者本身有正職但積極想找兼職，以兼職工作為主的占比也有18.6%，而同時擁有正職和兼職的上班族占6.2%；另有36.7%表示目前並不打算兼職。

近三成受訪者：收入大減須另闢財源維持生活

調查分析顯示，以民生服務業、百貨販賣業及營建不動產業的從業人員，兼職需求最強烈，應與顧客不敢出門消費、看房有很大關係，造成短時間內業績衰退，而領不到獎金抽成。

上班族最想要選擇的兼職工作包括：文書處理46.4%、網拍34.9%、體溫測量員22.1%、補習班人員18.5%及理貨人員16.8%。

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責任編輯：李冰琪

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