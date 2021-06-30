【建黨百年】中共黨員結構出爐 9514萬人過半擁專上學歷

明日（7月1日）是中共建黨100周年，中組部今日（30日）公布最新的黨員結構數據，截至本月5日，中共黨員9514.8萬人，比1949年建國之初，多了約20倍。其中，黨內文化程度明顯提高，曾接受高等教育的超過半數以上，而女性黨員比例也升至接近三成，比建國時多了超過一倍。

據統計，中共黨員數量比2019年底有3.5%增長，去年1月至今，共發展黨員473.9萬人，其中231.2萬人在今年上半年。黨員結構優化，35歲及以下達2,367.9萬人，佔總數24.9%，比2019年底提高0.7個百分點。文化程度提高，具大專及以上學歷達4,951.3萬人，佔總數52.0%。女性、少數民族比重提升，與新中國成立初期相比，女性由11.9%提高至28.8%，達2,745.0萬人。少數民族由2.5%提高至7.5%，達713.5萬人，55個少數民族都有一定數量。

▲ 中共黨員的文化水平、人員結構不斷優化

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此外，黨的階級基礎和群眾基礎鞏固壯大，工人和農民仍是黨員隊伍主體，佔總數33.9%，數量是新中國成立時的11.6倍。此外，黨員隊伍中，企事業單位、社會組織管理人員1,061.2萬人、佔11.2%，專業技術人員1,507.5萬人、佔15.8%。

黨組織體系日趨嚴密，全國共有黨的各級地方委員會3,199個，省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2,771個﹔共有黨組12.5萬個、工委2.2萬個。基層組織由新中國成立時的19.5萬個增至486.4萬個，增長約24倍。全國8,942個城市街道、3.0萬個鄉鎮、11.3萬個社區（居委會）、49.2萬個行政村均建立黨組織。機關基層黨組織74.2萬個，事業單位基層黨組織93.3萬個，企業基層黨組織151.3萬個，社會組織基層黨組織16.2萬個。

▲ 中共的階級基礎和群眾基礎鞏固壯大

新華社報道，在黨組織的地方工作上，全國累計選派25.5萬個駐村工作隊、300多萬名第一書記和駐村干部，助力打贏脫貧攻堅戰﹔組織動員330.6萬個基層黨組織、3,914.4萬名黨員干部投身新冠肺炎疫情防控。

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責任編輯：陳建錫