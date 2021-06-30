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人夫用妻生日買彩票贏橫財三千萬 只給老婆百萬對不對？

社會熱點 15:42 2021/06/30

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重慶一名張姓男子，連續3年用妻子生日日期買彩票，近日中獎獨得3,218萬元（人民幣，下同，約3,870萬港元）獎金。他事後表示會分給妻子100萬元（約120萬港元），並為她清空網購「購物車」。消息曝光後，卻被網民批評小氣，認為分得太少。

據新浪新聞報導，張某於本月15日到渝中區大坪正街一間投注站，僅花費20元(約24港元)，一次買了兩注《中國福利彩票》雙色球，結果贏得高達三千萬大獎。

張某在接受採訪時透露，自己購買彩票十年，就是希望哪天真能一夕之間變超級富翁。過去三年來，他一直將妻子生日當作彩票靈感，這次彩票中獎的「藍球號」，就是妻子的生日日期，至於其餘號碼則是隨意選取。

購買彩票十年  一夕之間變富翁

中獎後，張某向外界表示，會立刻分給妻子100萬元，並幫她清空網購平台「購物車」中放置已久的商品。此話一出，網友紛紛跳出為妻子抱不平，認為用她的生日，卻分不到十分之一，丈夫實在太小氣。惟張某妻子對彩金分配的安排並無意見，有網友認為，他真是娶到好老婆。

鐵公雞

拿妻子生日當號碼，才分100萬？

娶了這麼一個好老婆，給再多都不為過，這是他一輩享受不了的福氣。

    點擊圖片放大
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除承諾給妻子百萬人民幣外，張某也答應要一口氣還清房貸，並為兒子聘請一名好的家庭教師。他表示自己對物質生活並沒有很高的慾望，不想拿獎金買車、買奢侈品，現階段僅考慮退休，妥善「規劃獎金」。

另外，兌獎時，他即場捐出10萬元（約12萬港元）作慈善用途，並表示以後將繼續購買福利彩票，為公益事業添磚加瓦。

泰國女子中300萬彩票頭獎 全因中國科興疫苗？

責任編輯：易燕丹

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