▲ 加拿大國會否決涉新疆動議 汪文斌：反華勢力不得人心

加拿大國會參議院否決指控中國在新疆「種族滅絕」動議，中國外交部發言人汪文斌周三（30日）回應指出，少數反華勢力的卑劣圖謀，已被越來越多有良知的有識之士看穿，炒作所謂新疆「種族滅絕」不得人心，注定不會得逞。

汪文斌在外交部例行記者會上說，中方注意到加拿大參議院否決動議的報道，中方已多次介紹過新疆有關的事實和真相，所謂新疆「種族滅絕」完全是別有用心的謠言和徹頭徹尾的謊言，違背事實和常識，其真正的目的是破壞新疆社會穩定，遏制中國發展。

他稱，加拿大參議院否決有關涉疆的錯誤動議，再次表明少數反華勢力的卑劣圖謀，已被越來越多有良知的有識之士看穿，炒作所謂新疆「種族滅絕」不得人心，注定不會得逞。

汪文斌強調，當前新疆社會穩定，經濟發展，各族人民安居樂業，享受著前所未有的權利和尊嚴，這是任何人都無法否認的事實。中方歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問，眼見為實，謠言終將不攻自破。中方捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，維護新疆發展穩定，民族團結的決心堅定不移。

汪文斌表明，中方奉勸加拿大個別政客，尊重事實，停止借攻擊抹黑中國，謀取政治私利的拙劣把戲，停止打著人權旗號幹涉中國內政，也希望加拿大社會各界客觀公正的看待中國政府治疆政策和新疆發展進步，擦亮眼睛，不要被謊言和謠言所蒙蔽。

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責任編輯：連兆鋒