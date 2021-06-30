【建黨百年】解放軍短片「曬冷」東風系列導彈 含關島快遞（多圖，有片）

▲ 【建黨百年】解放軍短片「曬冷」東風系列導彈 含關島快遞

中國共產黨建黨百年慶典雖沒有閱兵，但官媒及軍方近日屢通過新媒體展示「國之重器」，彷如一次媒體「閱兵」。央視軍事周三（30日）發布火箭軍東風系列導彈影片，一口氣展示多種被視為精銳的導彈武器、以及相關演練的畫面。

這段稱「100秒超燃時刻」的影片，展示的東風系列導彈，是解放軍火箭軍的主要武器裝備。

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火箭軍現時主要配備能搭載核彈頭的戰略彈道導彈、搭載常規戰鬥部的彈道導彈和巡航導彈，裝備短程、中程、洲際彈道導彈，遠端巡航導彈等多型別武器。

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東風系列被形容為目前世界上唯一覆蓋各種射程的陸基彈道導彈系列，是中國保持防衛能力的利器。

「100秒超燃時刻」相對全面公開東風系導彈型別和實際大小，此舉過去罕見。在短片中亮相的火箭軍裝備，包括東風-4、東風-11、東風-15、東風-16、東風-17、東風-21、東風-26、東風-31，東風-10A、東風-100等。

其中，東風- 26是中國第一個射程可到達關島及關島美軍基地的常規彈道導彈，因此被網友冠以「關島快遞」或「關島殺手」的稱號。

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而東風-21D和東風-26B導彈，則能攻擊海上移動目標，因此被稱作「航母殺手」。

而東風-31是洲際彈道導彈，其射程估計達11200公里，可有效覆蓋美國本土。

但短片並未出現火箭軍的東風-5B、東風-31AG、東風-41等最新洲際彈道導彈。

央視近日接連曝光解放軍利器，包括新一代隱形戰機殲-20，這款戰機據報將現身建黨百年慶典。

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責任編輯：鄧國強

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