【建黨100周年】還原建黨艱鉅 電影《1921》預售票房破億（組圖，有片）

明日（7月1日）是中共建黨100周年，由內地官方指導拍攝、講述已故領導人毛澤東等人建黨的主旋律電影《1921》，將在當日全國上畫。據即時票房監測平台「貓眼專業版」顯示，截至今日（30日）中午，該片全國總預售票房已突破1億元（人民幣，下同）。內地多個影評指，該片的劇情令人震撼和感動。

《1921》由中共上海市委宣傳部指導，黃建新監製兼導演，鄭大聖聯合導演，黃軒、王仁君、陳坤、倪妮等明星主演。電影以時代「橫切面」的視角切入，呈現當時來自五湖四海的熱血青年，如何突破國際各股複雜勢力的監控和追蹤，在上海召開中共的第一次代表大會，並大會上宣告了中共正式成立。

其中，王仁君飾演青年時代的毛澤東。

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《人民日報》報道，《1921》受國內黨史專家、電影學者，以及媒體記者的一致肯定。上海電影家協會副主席石川表示，在同類題材中，是水平非常高的一次創新性創作，令人驚喜，為主旋律電影創作開闢新的高度。復旦大學電影藝術研究中心副主任龔金平表示，劇情讓他深深地震撼和感動，除了宏觀和厚重之外，在還原歷史情景和人物心境上也極其細膩真實，擔得起慶祝建黨100周年的意義。同時，他也肯定片中諜戰、追車、動作等元素的觀賞性。

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責任編輯：陳建錫