中國駐聯合國代表：關切美英近5年販賣人口問題

聯合國第47屆人權理事會議在日內瓦召開，加拿大日前針對新疆問題，呼籲外界發起人權調查，中國代表團對此回擊。中國常駐聯合國代表團29日點名英國及美國等國，指中方嚴重關切美國及英國等國家近5年販賣人口問題。

中國代表團在會上對話發言時表示，過去5年，每年被販賣至美國從事強迫勞動的人口多達10萬人，其中一半被販賣到「血汗工廠」或遭受家庭奴役。據報道，2018年約有136,000人被販賣到英國，不少被販賣者包括婦女和兒童因交通工具條件惡劣等原因死亡，「國際社會應關注美國、英國的販賣人口問題，敦促其採取有效措施加以解決。」

此前一天（28日），中國常駐聯合國日內瓦代表團蔣端公使亦曾表示，美國自身強迫勞動現象嚴重，「強迫勞動在美國家政、農業、種植等20多個行業尤為突出，人權理事會應關注美國強迫勞動問題。」

中方反對美國等以人權藉口 抹黑中國企業

蔣端強調，中方堅決反對美國等以人權為藉口，肆意抹黑中國企業，不擇手段制裁打壓，企圖壓制中國企業發展，維護美國科技壟斷地位和不正當商業利益。

另外，中國代表團在會上，針對外界對新疆人權議題的指控予以回擊，表明中方對特別報告員基於虛假信息和拙劣謊言，對中國無端指責表示堅決反對，「希望特別報告員摒棄對中國偏見，以負責任的態度公正、客觀履職。」

代表團早前也就加拿大對土著兒童的殘害提出嚴厲批評，還指出美國、加拿大等西方國家曾犯下嚴重的種族滅絕罪行，呼籲國際社會對此發起全面調查。

90多國聯合國撐中國力壓西方 反對美歐40多國干涉

中方重申是干涉內政 駁聯合國人權專員談香港新疆（第二版）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解