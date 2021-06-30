【三孩政策】現金補貼刺激生育？ 廣東衛健委：需論證

內地將實施三孩政策，外界關注當局如何出招刺激生育。廣東省衛健委回應人大代表的建議時，提到實行生育津貼之外的其他現金補貼，需要研究測算和政策論證，同時將學習借鑒國內外好的經驗和做法，逐步探索育兒假等假期。

有網民認為，假期、補貼作用不大，核心還是要解決住房、教育問題。

廣東省衛健委網站昨日發布答覆函，回應省人大代夏慧敏有關提高育齡夫婦生育意願的建議。該委表示，現階段，廣東已建立完善生育保險制度，實現從懷孕至分娩及產後全程的醫療費用保障。

至於實行生育津貼之外的其他現金補貼，還需統籌考慮各地財政狀況、經濟社會發展水平及承受能力，作出研究測算和政策論證。該委將繼續加強這方面問題的深入研究，並與有關部門積極溝通協商。

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該委還稱，隨著經濟社會發展，實行更加靈活的產假制度，對解決職工育兒實際困難、促進家庭與社會和諧具有積極作用。該委將會同人力資源社會保障等部門，在全面督促用人單位落實法律法規規定的產假、獎勵假和陪產假的基礎上，學習借鑒國內外好的經驗和做法，逐步探索育兒假等假期，為群眾生育提供良好的社會環境。

內地網民反應：

難道他們真覺得大家不生孩子是因為假期的問題？ 996都管不了還管育兒婦女就業？ 其實，嚴格落實好勞動法就可以了。根本就不是什麼育兒假，補助的問題。現在的人缺的是業餘時間。 都是隔鞋搔癢，這些措施有用嗎？根本性的問題不解決，比如高房價，教育內捲，這些才是抑制人們不婚，不育，不生孩 衛健委也管不到住房教育的問題啊。又不能沒動作。我只看到了無奈之下的交差作業。

責任編輯：林佩怡

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