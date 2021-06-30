  • 30°C
香港時間 : 2021630日 (三) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【三孩政策】現金補貼刺激生育？ 廣東衛健委：需論證

國情動向 17:32 2021/06/30

分享：

內地將實施三孩政策，外界關注當局如何出招刺激生育。廣東省衛健委回應人大代表的建議時，提到實行生育津貼之外的其他現金補貼，需要研究測算和政策論證，同時將學習借鑒國內外好的經驗和做法，逐步探索育兒假等假期。

有網民認為，假期、補貼作用不大，核心還是要解決住房、教育問題。

廣東省衛健委網站昨日發布答覆函，回應省人大代夏慧敏有關提高育齡夫婦生育意願的建議。該委表示，現階段，廣東已建立完善生育保險制度，實現從懷孕至分娩及產後全程的醫療費用保障。

至於實行生育津貼之外的其他現金補貼，還需統籌考慮各地財政狀況、經濟社會發展水平及承受能力，作出研究測算和政策論證。該委將繼續加強這方面問題的深入研究，並與有關部門積極溝通協商。

【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點

【三孩政策】國研中心研究員建議：父親陪產假延長至1個月

該委還稱，隨著經濟社會發展，實行更加靈活的產假制度，對解決職工育兒實際困難、促進家庭與社會和諧具有積極作用。該委將會同人力資源社會保障等部門，在全面督促用人單位落實法律法規規定的產假、獎勵假和陪產假的基礎上，學習借鑒國內外好的經驗和做法，逐步探索育兒假等假期，為群眾生育提供良好的社會環境。

內地網民反應：

難道他們真覺得大家不生孩子是因為假期的問題？

996都管不了還管育兒婦女就業？

其實，嚴格落實好勞動法就可以了。根本就不是什麼育兒假，補助的問題。現在的人缺的是業餘時間。

都是隔鞋搔癢，這些措施有用嗎？根本性的問題不解決，比如高房價，教育內捲，這些才是抑制人們不婚，不育，不生孩

衛健委也管不到住房教育的問題啊。又不能沒動作。我只看到了無奈之下的交差作業。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【三孩政策】國研中心研究員建議：父親陪產假延長至1個月
2021/06/21
【三孩政策】國研中心研究員建議：父親陪產假延長至1個月
【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點
2021/06/08
【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點
【三孩政策】三胎買樓半價？3年產假？ 這些谷生育建議惹議
2021/06/01
【三孩政策】三胎買樓半價？3年產假？ 這些谷生育建議惹議
【三孩政策】為何不全面放開生育 學者：這些問題要解決
2021/06/01
【三孩政策】為何不全面放開生育 學者：這些問題要解決
【三孩政策】中央推三孩生育政策背後：化解人口老化5大危機
2021/05/31
【三孩政策】中央推三孩生育政策背後：化解人口老化5大危機

你可能感興趣

【三孩政策】國研中心研究員建議：父親陪產假延長至1個月
15:44 2021/06/21
【三孩政策】國研中心研究員建議：父親陪產假延長至1個月
【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點
21:46 2021/06/08
【三孩政策】國務院：鼓勵地方探索開展「育兒假」試點
【三孩政策】三胎買樓半價？3年產假？ 這些谷生育建議惹議
23:02 2021/06/01
【三孩政策】三胎買樓半價？3年產假？ 這些谷生育建議惹議
懷孕 生育 經濟 補貼 不育 人力資源 廣東省 產假 中國

上一篇文章

【建黨百年】解放軍短片「曬冷」東風系列導彈 含關島快遞（多圖，有片）

下一篇文章

中國駐聯合國代表：關切美英近5年販賣人口問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版