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美台恢復TIFA會談 台尋求授權代工新冠疫苗

國情動向 18:31 2021/06/30

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美台相隔5年，今日以視像方式重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。台灣的行政院經貿辦表示，會議為未來邁向自由貿易協定打下良好基礎。雙方並同意就不同項目成立小組，就相關議題持續討論。

據路透，台灣亦提出希望美國新冠肺炎疫苗授權在台代工，美國表示願意就此議題在工作小組中討論。

此前，中國外交部一貫堅決反對美方以任何形式提升與台灣實質關係、堅決反對任何形式的美台官方往來，強調一個中國原則是中美關係的政治基礎，促美立即停止借台灣問題政治操弄，停止美台官方往來和提升實質關係。

【芯片換疫苗？】美商務部長：台積電要求協助取得新冠疫苗

疫苗代工 美願工作小組討論

美台TIFA會議在本港時間今早7時舉行，歷時8小時，由台灣行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、美國貿易代表署助理貿易代表麥卡廷（Terrence McCartin）主持。

台灣的總談判代表鄧振中表示，這次會議兩大主軸是如何深化雙邊關係、協助疫後復甦。他稱，台方在會中表達簽署雙邊貿易協定（BTA）意願，美方對此表示了解，也希望持續深化。

台灣方面的總談判代表鄧振中。

台灣駐美代表蕭美琴則說，台灣展現與國際接軌的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與動能，TIFA將奠定重要的基礎，盼雙方一步一步累積的善意和互信，成為未來洽簽BTA的動力。」

據行政院經貿辦稱，TIFA會議中呼籲美國透過雙邊合作，逐步以援助技術分享或授權代工方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗供應。衛福部次長薛瑞元表示，台灣提出希望尋求疫苗授權在台代工，美願意在工作小組討論。

商半導體供應鏈 加強合作

半導體供應鏈方面，經濟部稱美國強調除了提升製造外，更重要是與盟友合作，而台灣就是合作對象。台灣亦提出，半導體合作可互利互利，例如人才交流、科技研發等。

美國貿易代表署指出，美台對恢復高級別的貿易接觸表示歡迎，並希望密切合作。該署表示，雙方討論了安全和有彈性的供應鏈的重要，支持為加強關鍵的供應鏈安全合作；雙方亦在幾個領域取得進展，如台灣對商業機密保護的執行、即將修改對台醫療設備審批程序。

另外，美台承諾加強接觸，解決貿易問題，包括美國牛肉、豬肉生產商面臨的市場准入障礙，以及美國在版權立法、數字盜版、金融服務、投資和監管透明度等領域提出的關切。

責任編輯：林佩怡

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