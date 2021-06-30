古天樂捐建貴州小學荒廢  被揭一原因無奈變廢墟（多圖）

▲ 古天樂捐建貴州小學荒廢 被揭一原因無奈變廢墟

古天樂在香港藝人中出名樂善好施，不僅經常江湖救急、幫助有困難的同業，多年來更在內地捐建了135間學校、18間醫療室、1座小水利工程設施。但有內地網民近日發現，古天樂2009年在貴州省捐約18萬港元而建的「紅光古天樂小學」，卻發現該校早已荒廢。

根據公開資料，從2000年到2021年的21年間，古天樂用自己名義在中國貧困山區為孩子們建了一批學校。截至目前，根據網民的統計，古天樂已經捐建了135所小學了，涉及資金約數千萬港元。

貴州「紅光古天樂小學」 已停辦三、四年

但有網友近日曝光，古天樂在貴州捐建的「紅光古天樂小學」已被荒廢，不僅沒有學生，校園還到處長滿了雜草，無人收拾打理。

據稱，古天樂捐建的這所希望小學已經關閉停辦有三、四年時間了，當年他捐資18萬港元，與當地縣政府合作辦學。學校剛建成的時候，當地民眾紛紛將孩子送到這裡來上學，廣為人們稱道。

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而此前資料顯示，這所「紅光古天樂小學」2009年捐建的，2010年才投入使用，也就是說至今也才10年時間。如按網民所述，該校已經關停了三至四年時間了，也就是說，其實這所古天樂捐建的小學真正投入使用只有僅僅五年、六年時間。

民工帶着孩子離鄉打工 鄉間學校生源缺

網民展示照片可以看出，該小學因為年久失修，現在到處都長滿了雜草，而且廚房的灶台也是長滿黑色的東西，牆上也長滿了青苔。如果是正常使用的話，才10年的房子，不至於老化成如此情況。這也可以看出，自從該學校關停後，應該就沒有人再進行維護了，所以才會現出這麼荒敗的樣子。

內媒報道指，「紅光古天樂小學」關閉的原因，是因為沒有生源。因為現在農村的年輕人都會前往城市裡打工，而大多數年輕人會兩夫妻一起前往城市，並且為了讓孩子受到更好的照顧，會將孩子也帶在身邊，並讓他們在城市的學校去學習。

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報道指，這就導致了現在農村的學生越來越少，甚至出現一個村都湊不齊一個班的情況；因為這些情況，就會將學校關停，幾個村的學生湊到一個學校去讀書，而其他村的學校自然就因為停辦而荒廢了。

網民這樣評論： 除了太陽，誰也黑不了古天樂 這個不能怪古天樂 這本是（政府）財政支出分內之事，卻讓古天樂給做了 缺老師吧，其實並不缺樓

責任編輯：鄧國強

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