【建黨100周年大會重溫】習近平：中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使說教

中國共產黨建黨百年大慶今天（1日）登場，天安門廣場將舉行盛大慶祝活動，各族各界人士7萬餘人出席，中共總書記習近平發表重要講話。以下為文字直播：

09:31／李克強宣布，慶祝中國共產黨成立100週年大會結束。

09:30／李克強請全體肅立，奏《國際歌》。

09:29／習近平：偉大、光榮、正確的中國共產黨萬歲！

09:29／習近平表示，中國共產黨立志於中華民族千秋偉業，百年恰是風華正茂！回首過去，展望未來，有中國共產黨的堅強領導，有全國各族人民的緊密團結，全面建成社會主義現代化強國的目標一定能夠實現，中華民族偉大復興的中國夢一定能夠實現！

09:28／習近平表示，全體中國共產黨員！黨中央號召你們，牢記初心使命，堅定理想信念，踐行黨的宗旨，永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，始終同人民想在一起、幹在一起，風雨同舟、同甘共苦，繼續為實現人民對美好生活的嚮往不懈努力，努力為黨和人民爭取更大光榮！

09:28／習近平表示，過去一百年，中國共產黨向人民、向歷史交出了一份優異的答卷。現在，中國共產黨團結帶領中國人民又踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。

09:27／習近平表示，一百年前，中華民族呈現在世界面前的是一派衰敗凋零的景象。今天，中華民族向世界展現的是一派欣欣向榮的氣象，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興。

09:27／習近平表示，一百年前，中國共產黨成立時只有50多名黨員，今天已經成為擁有9500多萬名黨員、領導著14億多人口大國、具有重大全球影響力的世界第一大執政黨。

09:26／習近平表示，未來屬於青年，希望寄予青年。一百年前，一群新青年高舉馬克思主義思想火炬，在風雨如晦的中國苦苦探尋民族復興的前途。一百年來，在中國共產黨的旗幟下，一代代中國青年把青春奮鬥融入黨和人民事業，成為實現中華民族偉大復興的先鋒力量。新時代的中國青年要以實現中華民族偉大復興為己任，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，不負時代，不負韶華，不負黨和人民的殷切期望！

09:22／習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和“九二共識”，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何“台獨”圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

09:21／習近平表示，我們要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

09:19／習近平表示，新的征程上，我們要牢記打鐵必須自身硬的道理，增強全面從嚴治黨永遠在路上的政治自覺，以黨的政治建設為統領，繼續推進新時代黨的建設新的偉大工程，不斷嚴密黨的組織體系，著力建設德才兼備的高素質乾部隊伍，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，確保黨不變質、不變色、不變味，確保黨在新時代堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心！

09:18／習近平表示，以史為鑒、開創未來，必須不斷推進黨的建設新的偉大工程。勇於自我革命是中國共產黨區別於其他政黨的顯著標志。我們黨歷經千錘百煉而朝氣蓬勃，一個很重要的原因就是我們始終堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，不斷應對好自身在各個歷史時期面臨的風險考驗，確保我們黨在世界形勢深刻變化的歷史進程中始終走在時代前列，在應對國內外各種風險挑戰的歷史進程中始終成為全國人民的主心骨！

09:17／習近平表示，新的征程上，我們必須堅持大團結大聯合，堅持一致性和多樣性統一，加強思想政治引領，廣泛凝聚共識，廣聚天下英才，努力尋求最大公約數、畫出最大同心圓，形成海內外全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面，匯聚起實現民族復興的磅礴力量！

09:16／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須加強中華兒女大團結。在百年奮鬥歷程中，中國共產黨始終把統一戰線擺在重要位置，不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量。愛國統一戰線是中國共產黨團結海內外全體中華兒女實現中華民族偉大復興的重要法寶。

09:13／習近平表示，新的征程上，我們必須增強憂患意識、始終居安思危，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，敢於鬥爭，善於鬥爭，逢山開道、遇水架橋，勇於戰勝一切風險挑戰！

09:13／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭。敢於鬥爭、敢於勝利，是中國共產黨不可戰勝的強大精神力量。實現偉大夢想就要頑強拼搏、不懈奮鬥。今天，我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，同時必須準備付出更為艱鉅、更為艱苦的努力。

09:11／習近平表示／中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！

09:09／習近平表示，新的征程上，我們必須高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，奉行獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體，推動共建“一帶一路”高質量發展，以中國的新發展為世界提供新機遇。中國共產黨將繼續同一切愛好和平的國家和人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治，推動歷史車輪向著光明的目標前進！

09:08／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須不斷推動構建人類命運共同體。和平、和睦、和諧是中華民族5000多年來一直追求和傳承的理念，中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。中國共產黨關注人類前途命運，同世界上一切進步力量攜手前進，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者！

09:07／習近平表示，新的征程上，我們必須全面貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持走中國特色強軍之路，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益！

09:05／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須加快國防和軍隊現代化。強國必須強軍，軍強才能國安。堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。人民軍隊為黨和人民建立了不朽功勳，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，也是維護地區和世界和平的強大力量。

09:05／習近平表示，中華民族擁有在5000多年歷史演進中形成的燦爛文明，中國共產黨擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗，我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受“教師爺”般頤指氣使的說教！中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中！

09:03／習近平表示，新的征程上，我們必須堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，統籌推進“五位一體”總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局，全面深化改革開放，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，推進科技自立自強，保證人民當家作主，堅持依法治國，堅持社會主義核心價值體系，堅持在發展中保障和改善民生，堅持人與自然和諧共生，協同推進人民富裕、國家強盛、中國美麗。

09:02／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須堅持和發展中國特色社會主義。走自己的路，是黨的全部理論和實踐立足點，更是黨百年奮鬥得出的歷史結論。中國特色社會主義是黨和人民歷經千辛萬苦、付出巨大代價取得的根本成就，是實現中華民族偉大復興的正確道路。我們堅持和發展中國特色社會主義，推動物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展，創造了中國式現代化新道路，創造了人類文明新形態。

09:01／習近平表示，新的征程上，我們必須堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，用馬克思主義觀察時代、把握時代、引領時代，繼續發展當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義！

09:00／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須繼續推進馬克思主義中國化。馬克思主義是我們立黨立國的根本指導思想，是我們黨的靈魂和旗幟。中國共產黨堅持馬克思主義基本原理，堅持實事求是，從中國實際出發，洞察時代大勢，把握歷史主動，進行艱辛探索，不斷推進馬克思主義中國化時代化，指導中國人民不斷推進偉大社會革命。中國共產黨為什麼能，中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是因為馬克思主義行！

08:57／習近平表示，新的征程上，我們必須緊緊依靠人民創造歷史，堅持全心全意為人民服務的根本宗旨，站穩人民立場，貫徹黨的群眾路線，尊重人民首創精神，踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，維護社會公平正義，著力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題，推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展！

08:56／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須團結帶領中國人民不斷為美好生活而奮鬥。江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。中國共產黨根基在人民、血脈在人民、力量在人民。中國共產黨始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9500多萬中國共產黨人不答應！14億多中國人民也不答應！

▲ 習近平發表講話

08:55／習近平表示，新的征程上，我們必須堅持黨的全面領導，不斷完善黨的領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢記“國之大者”，不斷提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平，充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用！

08:53／習近平表示，以史為鑑、開創未來，必須堅持中國共產黨堅強領導。辦好中國的事情，關鍵在黨。中華民族近代以來180多年的歷史、中國共產黨成立以來100年的歷史、中華人民共和國成立以來70多年的歷史都充分證明，沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興。歷史和人民選擇了中國共產黨。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所繫、命運所繫。

08:52／習近平表示，初心易得，始終難守。以史為鑑，可以知興替。我們要用歷史映照現實、遠觀未來，從中國共產黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功，從而在新的征程上更加堅定、更加自覺地牢記初心使命、開創美好未來。

08:49／習近平表示，人民是歷史的創造者，是真正的英雄。我代表黨中央，向全國廣大工人、農民、知識分子，向各民主黨派和無黨派人士、各人民團體、各界愛國人士，向人民解放軍指戰員、武警部隊官兵、公安干警和消防救援隊伍指戰員，向全體社會主義勞動者，向統一戰線廣大成員，致以崇高的敬意！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及廣大僑胞，致以誠摯的問候！向一切同中國人民友好相處，關心和支持中國革命、建設、改革事業的各國人民和朋友，致以衷心的謝意！

08:47／習近平表示，此時此刻，我們深切懷念為中國革命、建設、改革，為中國共產黨建立、鞏固、發展作出重大貢獻的毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳云同誌等老一輩革命家，深切懷念為建立、捍衛、建設新中國英勇犧牲的革命先烈，深切懷念為改革開放和社會主義現代化建設英勇獻身的革命烈士，深切懷念近代以來為民族獨立和人民解放頑強奮鬥的所有仁人誌士。他們為祖國和民族建立的豐功偉績永載史冊！他們的崇高精神永遠銘記在人民心中！

08:46／習近平表示，一百年來，我們取得的一切成就，是中國共產黨人、中國人民、中華民族團結奮鬥的結果。以毛澤東同志、鄧小平同志、江澤民同志、胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，為中華民族偉大復興建立了彪炳史冊的偉大功勳！我們向他們表示崇高的敬意！

08:46／習近平表示，一百年來，中國共產黨弘揚偉大建黨精神，在長期奮鬥中構建起中國共產黨人的精神譜系，錘煉出鮮明的政治品格。歷史川流不息，精神代代相傳。我們要繼續弘揚光榮傳統、賡續紅色血脈，永遠把偉大建黨精神繼承下去、發揚光大！

08:45／習近平表示，一百年前，中國共產黨的先驅們創建了中國共產黨，形成了堅持真理、堅守理想，踐行初心、擔當使命，不怕犧牲、英勇鬥爭，對黨忠誠、不負人民的偉大建黨精神，這是中國共產黨的精神之源。

08:44／習近平表示，一百年來，中國共產黨團結帶領中國人民，以“為有犧牲多壯志，敢教日月換新天”的大無畏氣概，書寫了中華民族幾千年曆史上最恢宏的史詩。這一百年來開闢的偉大道路、創造的偉大事業、取得的偉大成就，必將載入中華民族發展史冊、人類文明發展史冊！

08:42／習近平說，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，自信自強、守正創新，統攬偉大斗爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就。黨的十八大以來，中國特色社會主義進入新時代，我們堅持和加強黨的全面領導，統籌推進“五位一體”總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，堅持依規治黨、形成比較完善的黨內法規體系，戰勝一系列重大風險挑戰，實現第一個百年奮鬥目標，明確實現第二個百年奮鬥目標的戰略安排，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的製度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！

08:41／習近平表示，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，解放思想、銳意進取，創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就。我們實現新中國成立以來黨的歷史上具有深遠意義的偉大轉折，確立黨在社會主義初級階段的基本路線，堅定不移推進改革開放，戰勝來自各方面的風險挑戰，開創、堅持、捍衛、發展中國特色社會主義，實現了從高度集中的計劃經濟體製到充滿活力的社會主義市場經濟體制、從封閉半封閉到全方位開放的歷史性轉變，實現了從生產力相對落後的狀況到經濟總量躍居世界第二的歷史性突破，實現了人民生活從溫飽不足到總體小康、奔向全面小康的歷史性跨越，為實現中華民族偉大復興提供了充滿新的活力的體制保證和快速發展的物質條件。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國大踏步趕上了時代！

08:40／習近平說，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，自力更生、發憤圖強，創造了社會主義革命和建設的偉大成就。我們進行社會主義革命，消滅在中國延續幾千年的封建剝削壓迫制度，確立社會主義基本製度，推進社會主義建設，戰勝帝國主義、霸權主義的顛覆破壞和武裝挑釁，實現了中華民族有史以來最為廣泛而深刻的社會變革，實現了一窮二白、人口眾多的東方大國大步邁進社會主義社會的偉大飛躍，為實現中華民族偉大復興奠定了根本政治前提和製度基礎。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國！

08:39／習近平說，為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民，浴血奮戰、百折不撓，創造了新民主主義革命的偉大成就。我們經過北伐戰爭、土地革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭，以武裝的革命反對武裝的反革命，推翻帝國主義、封建主義、官僚資本主義三座大山，建立了人民當家作主的中華人民共和國，實現了民族獨立、人民解放。新民主主義革命的勝利，徹底結束了舊中國半殖民地半封建社會的歷史，徹底結束了舊中國一盤散沙的局面，徹底廢除了列強強加給中國的不平等條約和帝國主義在中國的一切特權，為實現中華民族偉大復興創造了根本社會條件。中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！

08:39／習近平表示，中國共產黨一經誕生，就把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興確立為自己的初心使命。一百年來，中國共產黨團結帶領中國人民進行的一切奮鬥、一切犧牲、一切創造，歸結起來就是一個主題：實現中華民族偉大復興。

08:38／習近平表示，十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思列寧主義。在中國人民和中華民族的偉大覺醒中，在馬克思列寧主義同中國工人運動的緊密結合中，中國共產黨應運而生。中國產生了共產黨，這是開天闢地的大事變，深刻改變了近代以後中華民族發展的方向和進程，深刻改變了中國人民和中華民族的前途和命運，深刻改變了世界發展的趨勢和格局。

08:38／習近平表示，為了拯救民族危亡，中國人民奮起反抗，仁人誌士奔走吶喊，太平天國運動、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命接連而起，各種救國方案輪番出台，但都以失敗而告終。中國迫切需要新的思想引領救亡運動，迫切需要新的組織凝聚革命力量。

08:37

習近平

中華民族是世界上偉大的民族，有著5000多年源遠流長的文明歷史，為人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻。1840年鴉片戰爭以後，中國逐步成為半殖民地半封建社會，國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵，中華民族遭受了前所未有的劫難。從那時起，實現中華民族偉大復興，就成為中國人民和中華民族最偉大的夢想。

08:36／習近平表示，在這裡，我代表黨和人民莊嚴宣告，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。這是中華民族的偉大光榮！這是中國人民的偉大光榮！這是中國共產黨的偉大光榮！

08:36／習近平表示，首先，我代表黨中央，向全體中國共產黨員致以節日的熱烈祝賀！

8:35／習近平表示，今天，在中國共產黨歷史上，在中華民族歷史上，都是一個十分重大而莊嚴的日子。我們在這裡隆重集會，同全黨全國各族人民一道，慶祝中國共產黨成立一百週年，回顧中國共產黨百年奮鬥的光輝歷程，展望中華民族偉大復興的光明前景。

8：23／習近平正發表講話。

8：10／各民主黨派、工商聯和無黨派人士聯合致賀詞，萬鄂湘宣讀賀詞。

8：09／天安門廣場上，全場齊聲唱中華人民共和國國歌，並舉行升國旗儀式。

8：02／100響禮炮陸逐響起，國旗護衛隊官兵護衛著五星紅旗，從人民英雄紀念碑行進至廣場北側升旗區。

8：00／總理李克強宣布慶祝大會開始，全體起立，隨後進行鳴炮儀式。

7：55／ 空中護旗梯隊拉開飛行慶祝表演序幕。隨後，直升機、戰鬥機分別組成「100」及「71」字樣掠過長空，15架殲-20飛機組成3個梯隊呼嘯而過，教練機拉出10道彩煙。

７:52／中共總書記習近平等進場，習身著中山裝。

7:45／暖場活動已開始，天安門廣場響起《沒有共產黨，沒有新中國等》昂揚奮進的經典歌曲。

重溫28/6建黨百年文藝晚會

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責任編輯：鄧國強

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