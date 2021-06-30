【直播建黨百年大慶】1/7上午8時開始  展現中共世紀事業（附連結，Bookmark收看）

中國共產黨7.1迎來建黨百年大慶，天安門廣場將舉行盛大慶祝活動，中共總書記習近平將發表重磅講話。而外國紛紛祝賀中共百歲生日，150多名國家元首、政府首腦已向中共發出賀函。

央視新聞聯播周三晚（30日）公布，慶祝中國共產黨成立100周年大會7月1日（周四）上午8時在北京天安門廣場舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話。

這一消息，新華社稍早前亦已發布。報道沒有透露慶典詳細內容，但根據此前消息，大會節目包括聯合軍樂團、合唱團、國旗護衛隊、禮炮鳴放隊等。

習近平發表重要講話

今次建黨百周年慶典雖沒有閱兵安排，但據報，殲-10戰機、殲-20戰機、直-10直升機將登場，列陣表演；其中，直升機及戰機分別排列成100、71的編隊隊型，飛越天安門上空，代表中共建黨100年及7.1建黨日。

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至於殲-20將以「人」字型編隊飛越天安門上空，彰顯中共以人民為建黨、建國的理念基礎，及代表中國人民解放軍。

人民日報在周三（30日）發表的社評指，中共在民族復興偉業中，為黨和人民建功立業。「我們所處的時代是催人奮進的偉大時代，我們進行的事業是前無古人的偉大事業，我們正在從事的中國特色社會主義事業是全體人民的共同事業」。

中共中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，截至6月27日，一共收到了1300多封祝賀中國共產黨成立100週年的賀電函，致賀人包括150多位國家元首、政府首腦，200多位政黨的主要領導人。

150多名國家元首、政府首腦賀中共生日

郭業洲說，「中國共產黨成立一百周年意義深遠，不僅是中國共產黨、全中國人民的一件大事、喜事，更受到國際社會的高度關注、持續聚焦」。

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根據新華社的報道，道賀的包括塔吉克斯坦人民民主黨主席、總統拉赫蒙、肯尼亞朱比利黨領袖、總統肯雅塔和日本社民黨黨首福島瑞穗等。

俄羅斯總統普京周一與習近平進行了視頻會晤，普京祝賀中國共產黨成立100周年。

中國央視引述普京稱：「今年是中國共產黨成立100週年，我以我個人的名義向您表示祝賀。」他表示，該協議將在2022年2月到期後自動延長5年。

重溫28/6建黨百年文藝晚會

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責任編輯：鄧國強

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