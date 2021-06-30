【大灣區】廣深第二高鐵線納入規劃 20分鐘機場到機場

廣州與深圳的第二條高鐵線，正式納入國家相關規劃，將展開前期研究。未來啟用後，預料最快1小時即可返往兩地市中心，20分鐘可返往兩地機場。

廣東省發改委30日發布《關於廣東省十三屆人大四次會議第1264號代表建議答覆的函》指，省人大代表建議規劃聯繫廣州、深圳中心城區的高速城際軌道交通，滿足商務出行需求，具積極意義。「廣州至深圳第二高鐵新通道」已列入國家有關規劃，將對項目功能定位、設計時速、運輸組織等方面進行專題研究。

據內媒此前報道，該高鐵線有望使用時速600公里的磁懸浮列車，串連白雲機場與深圳機場，有望連接廣州知識城、東莞中心區、深圳南山前海地區等科技創新走廊上的核心節點，並擬南延聯繫香港東大嶼新中心。深圳住建局去年已啟動對可行性研究的招標，廣州早前公布的《廣州市國土空間總體規劃（2018－2035年）》草案中，也把該線列入大灣區航空航運鐵路圖中。

目前，廣州、深圳之間現有廣深鐵路、廣深港高鐵和穗莞深城際等，3條承擔城際功能並已開通運營的軌道交通。廣深鐵路廣州東站至深圳站最快68分鐘，廣深港高鐵廣州南站至深圳北站最快29分鐘，穗莞深城際廣州東站至深圳機場站最快70分鐘。

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責任編輯：陳建錫