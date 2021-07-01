【建黨100周年】胡錦濤溫家寶亮相慶典 江澤民與朱鎔基未現身（第二版）

▲ 【建黨100周年】胡錦濤溫家寶亮相慶典 江澤民未現身

慶祝中共成立100周年大會今早（1日）在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平發表講話。前領導人集體亮相，但前總書記江澤民、前總理朱鎔基未有現身。

（新增組圖）

習近平在早上8時前率領一眾黨及國家領導人步出城樓。胡錦濤及溫家寶等前國家領導人出席，但江澤民與朱鎔基未有現身。

而根據央視畫面，其他出席的前領導人還有李瑞環、賈慶林、張德江、俞正聲、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、張高麗等。

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解放軍多架直升機分別拖曳黨旗，以及4句巨型標語飛越天安門廣場上空，標語分別是「偉大的中國共產黨萬歲」、「偉大的中華人民共和國萬歲」、「偉大的中國人民萬歲」，以及「全國各族人民大團結萬歲」。

直升機及戰鬥機並組成阿拉伯數字「100」及「7.1」。15架殲20飛機組成3個梯隊飛越上空，教練機噴出彩色煙霧。

天安門響禮炮100響，國旗護衛隊官兵之後護衛五星紅旗，從人民英雄紀念碑行進至廣場北側升旗區。

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責任編輯：鄧國強

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