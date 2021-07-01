【建黨100周年】習近平談港澳：落實國家安全法律機制 保長期穩定（第二版）

中國共產黨建黨百年大慶今天（1日）登場，天安門廣場將舉行盛大慶祝活動，各族各界人士7萬餘人出席，中共總書記習近平發表重要講話中，談及香港、澳門及台灣問題。

（新增習近平談台灣）

習近平談及港澳時指出，「我們要全面準確貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定」。

「任何人都不要低估中國捍衛國家主權決心」

至於台灣問題，習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程；包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。

「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，習近平說。

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責任編輯：鄧國強

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