財新中國6月製造業PMI錄51.3為三個月低位 新訂單總量增速偏低

受疫情反覆和供應鏈受阻影響，財新中國6月製造業PMI降至51.3，為三個月低位，低於預期。新訂單指數錄三個月來最低，新出口訂單指數僅略高於榮枯分界線。分析指，製造業總體仍穩步擴張，但進入下半年，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通貨膨脹壓力交織仍是嚴峻挑戰。

新訂單指數錄三個月來最低

6月財新製造業PMI錄51.3，較前月下降0.7。這一走勢與6月官方製造業PMI一致。根據國家統計局此前公布的數據，中國6月官方製造業PMI為50.9，較上月微落0.1個百分點，繼續位於臨界點以上，製造業延續穩定擴張態勢。

分項來看，6月製造業供給與需求增速放緩，生產指數高於50.0臨界值，但已降至2020年4月以來最低。新訂單指數錄得三個月來最低，新出口訂單指數僅略高於榮枯分界線。

就業方面，製造業企業繼續增加用工，就業連續第三個月保持擴張，就業指數錄得近七個月最高。部分企業表示，新業務持續增長，廠商計劃增加產能。與此同時，積壓業務量連續第四個月上升，但積壓率尚小。

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6月採購庫存指數今年以來首次升入擴張區間，為交付訂單，部分企業增加動用現有產成品庫存，導致製造業成品庫存降幅擴大，產成品庫存指數創2016年5月以來新低。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，海內外疫情對經濟雖有不利影響，但製造業總體仍穩步擴張，市場供需保持穩定，就業市場持續改善，後疫情時代經濟恢復動能猶在。通脹壓力有所緩解，但製造業購進價格和出廠價格仍在上漲，局部原材料短缺問題仍然存在。進入下半年，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通貨膨脹壓力交織仍是嚴峻挑戰。

責任編輯：尹航

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