▲ 【建黨100周年】習對美亮紅線？誰欺負中國 誰「頭破血流」

中國共產黨建黨100周年之際，美國對中國的遏制意圖不斷升級，在經濟、科技、地緣政治等領域全方位與中國競爭。在此關鍵時刻，中共總書記習近平在慶祝中國共產黨成立100周年大會上發表講話時，強調不允外來勢力「欺負、壓迫、奴役我們」，誰這樣幹必碰得頭破血流。

習近平在講話中重申中國和平發展的道路，強調推動共建「一帶一路」高質量發展，是中國的新發展為世界提供新機遇。「（中國）堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，反對霸權主義和強權政治」，他重申。

「我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使說教」

習近平又指出，「中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族」。

中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！

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習近平在講話中又不點名，回應西方近些年來對中國的說法。他指出，「歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教！中國共產黨和中國人民將在自己選擇的道路上昂首闊步走下去，把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中」。

他強調，任何分裂中國共產黨及人民的企圖不會得逞，中國始終是世界和平建設者。

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習近平又重申中國的領土主權紅線，「包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何『台獨』圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

「不要低估中國人民捍衛國家主權決心」

習近平講話中又談強軍，指以史為鑑、開創未來，必須加快國防和軍隊現代化。

強國必須強軍，軍強才能國安。堅持黨指揮槍、建設自己的人民軍隊，是黨在血與火的鬥爭中得出的顛撲不破的真理。人民軍隊為黨和人民建立了不朽功勳，是保衛紅色江山、維護民族尊嚴的堅強柱石，也是維護地區和世界和平的強大力量。

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他表示，要全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益！

「中國共產黨和中國人民以英勇頑強的奮鬥向世界莊嚴宣告，中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了」，習近平講話中強調。

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責任編輯：鄧國強

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