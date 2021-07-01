【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）

▲ 【建黨100周年飛行表演】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍

北京天安門廣場舉行中國共產黨成立100周年大會，解放軍71架飛機在大會開始時通過天安門廣場上空，並組成「100」、「71」等字樣，其中15架為中國現役最先進隱形戰機殲-20。15架殲-20組成3個箭頭分批通場，數量是2019年國慶70周年大閱兵的3倍。

建黨百年大會7月1日早上8時前開始，7時55分左右，解放軍71架「戰鷹」分批亮相，低空通場。

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打頭陣的是掛有巨幅黨旗的直-18通用直升機，以及2架直-10武裝直升機組成的梯隊。

接著是4架掛有巨幅直幡的直-18。直幡分別印有「偉大的中國共產黨萬歲」、「偉大的中國人民萬歲」、「偉大的中華人民共和國萬歲」，以及「全國各族人民大團結萬歲」字樣。

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然後，4架武直-10、24架武直-19，組成「100」字樣通場，代表中國共產黨成立100周年。

輪到噴氣式戰機出場。10架殲-10戰鬥機組成「71」字樣通場，代表中國共產黨成立的7月1日。

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重頭戲來了，15架殲-20隱形戰鬥機分成3批，每5架組成箭頭陣形，飛過天安門廣場上空。

最後是10架教-8教練機通場，放出紅黃藍三色彩煙。

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據報道，本次參演航空裝備首次組成2組數字隊形，並首次以3位數字的隊形飛行，隊形更緊湊，間距更緊密，對飛機性能和飛行要求更高。

武直-10、武直-19可在全天候複雜氣象條件下奪取超低空制空權，提升解放軍陸軍空中機動運輸和火力支援能力，是中國陸軍的空中利刃。

殲-10性能指標達到三代機世界先進水平，擁有強大的制空作戰和防空作戰能力，可以有效抗衡中國周邊強敵的同類型裝備。

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殲-20如此大規模飛過天安門廣場尚屬首次。殲-20研制是適應未來戰場需要，由航空工業自主研制的中國最新一代隱身戰鬥機，殲-20研制成功並裝備部隊，提升了中國空軍綜合作戰能力，實現了中國航空工業研制能力和航空武器裝備建設從第三代向第四代的跨越。

教-8填補了國內通用型基礎教練機的空白，可以滿足解放軍軍新時期飛行訓練需求。飛行學員在經過教-8訓練後，再經過短期訓練，就能駕駛航空兵主要作戰機種。

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責任編輯：連兆鋒