【建黨100周年】習近平這樣談台灣 學者指包含4層面思考（第二版）

中共總書記習近平今日在建黨百年大慶上發表重要講話，在台灣問題上，習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務；堅決粉碎任何「台獨」圖謀；任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。

學者包承柯分析，上述關於台灣問題的表述包括4個層面，完整地闡述了大陸對台政策的大政方針，顯示「和平統一」仍是大陸的對台政策主軸。

（新增文末台灣陸委會回應）

學者：「和平統一」仍是大陸的對台政策主軸

據台媒報道，中國和平統一促進會旗下研究機構上海東亞研究所的助理所長包承柯表示，這4個層面包括：一、解決台灣問題、實現統一是中國共產黨的歷史任務；二、一個中國原則和「九二共識」，兩岸和平統一的大政方針沒有改變；三、針對任何「台獨」圖謀，大陸都會堅決予以粉碎；四、強調大陸維護國家主權和領土完整的決心和能力。

包承柯稱，上述4個層面非常清晰，完整地闡述了大陸對台政策的大政方針。雖然最近一段時間以來，外界有各種大陸何時會武統台灣的猜測，但是習近平的致詞內容，顯示「和平統一」仍是大陸的對台政策主軸。

為何習近平今天沒有提到「一國兩制、台灣模式」？包承柯認為，2019年發表「習五條」的時空背景，正值紀念「告台灣同胞書」40周年，是專門針對台灣問題的講話，內容詳細、也具有針對性；而今天是紀念中共建黨百年，主要是總結這段百年歷史，而台灣問題只是其中一小部分，因篇幅所限，無法過多展開來談，因此只是提綱挈領的完整陳述了基本原則。

【建黨100周年】習近平談港澳：落實國家安全法律機制 保長期穩定（第二版）

【建黨100周年】習對美亮紅線？誰欺負中國 誰「頭破血流」

【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）

包承柯指出，大陸從1979年發表「告台灣同胞書」以來，「和平統一」一直就是對台基本方針，不放棄武力完全是針對台獨分裂勢力發出的警告。只要目前的「一個中國」原則或是九二共識沒有出現法理性的明顯變化，和平統一的對台政策就不會改變，所以民進黨政府如何接招、如何應對，就端看蔡英文的政治智慧。

包承柯表示，雖然當前的兩岸關係日趨緊張，國際形勢、周邊局勢也出現變化，但是從北京中央的角度來說，只要還有一絲的可能與希望，大陸會盡最大的力量，以和平方式推動兩岸統一。

對於習近平的表述，台灣的陸委會發布新聞稿表示，呼籲北京當局正視台灣「和平、對等、民主、對話」的重要倡議，方有助兩岸關係良性互動、永續發展。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道