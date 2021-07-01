▲ 【建黨100周年】4位小帥哥美女領誦搶鏡 他們如何獲選的？

中國共產黨成立100周年大會7月1日早上在北京天安門廣場舉行。大會上，4名共青團和少先隊員擔任領誦員，帶領共青團和少先隊代表集體獻詞，為建黨100周年致賀。這外形亮麗的2男2女是誰？他們又是怎樣獲選擔任領誦員的？

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少先隊女領誦員：彭友馨

▲ 少先隊女領誦員：彭友馨

《北京日報》報道，彭友馨是北京海淀區中關村第三小學六年級學生，3歲開始練習舞蹈，目前是學校金帆舞蹈團的團長。挺拔的體態成了她入選領詞員的加分項，但因為從未接觸過朗誦，她在入選後經常大呼「壓力山大」。

其實，在選拔領詞員的時候，專家們在面試時看中的，是彭友馨純凈的聲音、陽光的性格、大方的舉止。沒有技巧的修飾，能表達出青少年最真摯的情感。

但先天條件再好，也需要大量的學習和練習，來展現最佳的朗誦狀態。學習詞語背後的含義、掌握朗誦的技巧......入選領詞員預備隊以來，這個小姑娘像海綿一樣不斷吸收著養分。可畢竟才有短短3個多月的訓練時間，她經常會遇到困難。

為了準確表達一句話 到處喊「媽媽」

獻詞裏有一句話：「媽媽對我說，在每個人心中，中國共產黨都是光榮的模樣。」這句話開頭的「媽媽」二字，發音既不能太實，又不能太虛，還不能用生硬而誇張的朗誦腔，得讓聽眾有一種畫面感。彭友馨總是找不對感覺，每次練習，老師就會指出，她這句「媽媽」說得不好。

「老師說，這句裏的『媽媽』要有親切自然的感覺，讓聽眾覺得媽媽真的就站在你面前。」一直練不好，彭友馨急得直哭，甚至哭得想媽媽了。跟媽媽視頻的時候，她把難過的情緒一股腦倒出來之後，還不忘問媽媽：「媽媽，我以前都是怎麽喊你的啊。」

這個練過9年舞蹈的小姑娘深知，只有不斷地練習才能達標。從那天起，她反覆練習，逮著同學老師就喊「媽媽」，請大家幫她指導，預備隊的老師同學幾乎都被她叫過「媽」了。最後，彭友馨不僅通過了老師的考核，還給隊員們做了示範。

參與領詞員的過程，讓彭友馨感受到了團結的力量。「我們是一個完整的團隊，雖然最後站在最前方的只有4個人，但都會帶著另外6個人的支持完成任務，我們是一個集體。」

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共青團女領誦員：馮琳

▲ 共青團女領誦員：馮琳

「特別巧！10年前，五年級的我就在學校組織的建黨90周年慶祝活動上，參加了向黨獻詞的朗誦表演。沒想到，10年後，我竟然能站在天安門廣場，在慶祝中國共產黨成立100周年大會上朗誦！」

馮琳是中國傳媒大學播音與主持藝術專業的大三學生，她連呼自己「太幸運了」。

與其他一起入選的同伴相比，「科班出身」的馮琳，顯然在朗誦技巧和能力上更有優勢。「背下一篇800多字的朗誦稿是件很輕松的事。」

但很快，她就發現了問題，背稿雖易，但朗誦可遠沒有自己想象得那麽輕松。

過去朗誦，自己僅依靠技巧就能「撐全場」，對朗誦稿並不用有多麽深入的理解。「用那些從學校學到的技巧，依靠聲音的高低、虛實、氣息變化、韻律節奏，就能夠傳遞出不同的情感變化。」但這種「技巧派」，最多只能算是讀稿子，讀的次數多了，自己也會產生「疲勞感」，遠達不到在廣場上朗誦的要求。

革命聖地「紅船」故里的姑娘

為了讓孩子們增加對朗誦稿的理解，朗誦稿的原作者特意來到培訓基地，為大家講解稿件的創作歷程。培訓老師們為孩子們安排了黨史學習課、心理輔導，課余時間，則安排孩子們觀看《建黨偉業》、《建軍大業》等電影，讓孩子們通過影視作品重溫光輝黨史。

「我是浙江嘉興人，從小就知道，我的家鄉是革命聖地，是紅船破浪啟航之地，是中國共產黨誕生的地方。」在中國共產黨歷史展覽館參觀時，馮琳聽著老師講述紅軍長征的感人故事，看著革命將士們浴血奮戰的覆原場景、一幅幅珍貴的歷史圖片，感動得流下了眼淚。

馮琳對朗誦稿的理解已不再簡單浮於紙面。當她第一次以朗誦者的身份站在天安門廣場，張開口，說出第一句獻詞，真摯的感情層層遞進，噴薄而出。當馮琳說出「我們歌頌人民英雄的榮光，見證如他們所願的夢想」這樣的語句時，她的眼中盈滿淚水，她的聲音微微顫抖。

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少先隊男領誦員：姚牧晨

▲ 少先隊男領誦員：姚牧晨

「其實我到現在還是懵的，不知道當時是怎麽被選中的。」姚牧晨來自北京市第一實驗小學六年級，他說自己從海選的一開始，就有運氣的加持。

3月份海選的時候，姚牧晨正在上數學課，突然就有幾位老師推門而入，挑選出幾位同學讓做自我介紹。姚牧晨原本不在其中，就在老師們即將離開之際，一位女老師再次環顧教室四周，將他叫了起來。

這位女老師就是後來領誦預備隊的指導老師劉鵬。直到現在，劉鵬還清楚地記得，姚牧晨坐在靠窗位置的倒數第三排，穿著深藍色的衣服，形象俱佳。不過，由於坐的位置較偏，姚牧晨起初並沒有引起大家的注意。但「撿」回來之後，發現是個可塑之才。

「這個夏天注定讓我銘記終生」

雖然之前參加過「曹燦杯」全國朗誦大會、人民大會堂的迎賓等活動，但是作為團隊中年齡最小的成員，姚牧晨覺得自己對稿件的快速理解能力不夠，為此他沒少跟在哥哥姐姐的後面學習。「還有語言的表達，表情的變化，我從他們那裏學到了很多。」

多次的集訓，讓姚牧晨不得不放棄了一些東西，這也一度導致他的情緒波動比較大。比如，因為時間沖突，他錯過了一所中學的特長生考試，還錯過了一場自己本應該擔當主力的全國籃球聯賽。經過老師的心理疏導，姚牧晨慢慢釋懷了，「籃球今後我可以再打，但是這次獻詞意義重大，我的肩上擔著的是中國青少年的時代使命，絕對不能退縮。」

姚牧晨已經計劃好，在參加完慶祝中國共產黨成立100周年大會之後，他馬上就要準備7月6日舉行的小學期間最後一場考試。另外，由於隊友們給力，球隊的籃球賽之旅頗為順利，他已經憧憬著和隊友一起沖擊7月10日的總決賽了。「這個夏天，注定會讓我銘記終生。」

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共青團男領誦員：趙建銘

▲ 共青團男領誦員：趙建銘

趙建銘是中央財經大學國際經濟與貿易學院大四學生。因為非播音主持專業出身，在集訓的最初階段，他還是略顯吃勁。

雖然也曾在大學期間主持過不少活動，但畢竟之前沒有受過專業訓練，趙建銘對朗誦的熱愛完全來源於興趣。集訓練習時，對發聲氣息的把控是他要面對的首要難題。「有時候找不準發聲位置，感覺自己聲音會發虛，老師也經常指出我氣息不足的問題。」

除此之外，他對身體的控制感一開始也很難拿捏準確。雖然指導老師一直強調說，在進行語言表達的時候要做到有「容」有「形」，但趙建銘對面部表情的控制卻沒有那麽容易。眼睛不夠亮、笑容不夠燦爛，讓老師也一度替他擔憂。

非科班「黑馬」的逆襲路

為提高基本功，彌補不足，趙建銘平時沒少下工夫。在集體練習之外，趙建銘一直有針對性地給自己加練。對於氣息不足的問題，他反覆練習腹式呼吸，一點點地體會在發聲的時候，腹腔該怎樣去用力，怎樣用氣來托聲；對於表情控制的問題，他對著鏡子練，注視著自己的臉，想著開心的事，代入一種情緒感逼著自己笑。

在基本功得到很大提升之後，趙建銘發現，自己在朗誦稿件的時候，傳遞出來的情感不夠飽滿。「情感是一種無形的東西，不是單純練練氣息、對著鏡子笑笑就能解決的，可能主要是自己對歷史了解較少，腦海裏所包含的畫面不夠豐富。」

為此，《建國大業》、《建黨偉業》等經典電影及一些紅色歌曲都進了他刷劇聽歌的清單。「積累得多了，慢慢也就有了畫面感，朗誦的時候也就能聲情並茂了。」

工夫不負有心人，趙建銘說：「如今再去看我面試時候的視頻，我真的感覺變化很大，現在的我有一種由內而外的熱烈。」

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責任編輯：連兆鋒