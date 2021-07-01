【建黨100周年】習宣告首個百年目標達成  今後9大方針曝光（多圖）

慶祝中國共產黨成立100周年大會今早舉行，中共總書記習近平發表講話時宣告，黨章中訂立的第一個百年目標已達成，全面建成了小康社會，他並以「以史為鑑，開創未來」為主題，提出中共、乃至國家未來發展的9大方針路向，強調中國發展進步命運牢牢掌握在自己手中。

北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，全程歷時約1個半小時。習近平與現任中共政治局常委、高級官員，以及卸任領導人胡錦濤、溫家寶等人，在天安門城樓上參加活動。據官媒報道，到場各界代表約7萬餘人。

習近平在建黨百年大會上，發表長達7300多字的演說，當中明確提到，第一個百年目標已達成。

在這裡，我代表黨和人民莊嚴宣告，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進。這是中華民族的偉大光榮！這是中國人民的偉大光榮！這是中國共產黨的偉大光榮！

中共黨章訂出兩個百年目標 下一個是2049年

第一個百年目標，是指中共十九大修改《中國共產黨章程》提出「兩個一百年」

的其中之一，即在中國共產黨成立100年之際（即2021年）全面建成小康社會，而第二個百年目標則是指在中華人民共和國成立100年時（即2049年）時，全面建成社會主義現代化強國。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【建黨100周年大會重溫】習近平：中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使說教

【建黨100周年】習近平講話全文：逾7300字26次提「復興」

習近平講話中，以4個「為了實現中華民族偉大復興，中國共產黨團結帶領中國人民」，敘述了中共百年成就：

中國人民站起來了，中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了！

中國人民不但善於破壞一個舊世界、也善於建設一個新世界，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國！

改革開放是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國大踏步趕上了時代！

中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程！

習近平然後再用9個「以史為鑑、開創未來」，列出中共及國家未來發展的9個重要方針：

必須堅持中國共產黨堅強領導。

必須團結帶領中國人民不斷為美好生活而奮鬥。

必須繼續推進馬克思主義中國化。

必須堅持和發展中國特色社會主義。

必須加快國防和軍隊現代化。

必須不斷推動構建人類命運共同體。

必須進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭。

必須加強中華兒女大團結。

必須不斷推進黨的建設新的偉大工程。

【建黨100周年】習對美亮紅線？誰欺負中國 誰「頭破血流」

【建黨100周年】習近平這樣談台灣 學者指包含4層面思考

習近平當中特別強調，中國共產黨始終代表最廣大人民根本利益，與人民休戚與共、生死相依，沒有任何自己特殊的利益，從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益。「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的！9500多萬中國共產黨人不答應！14億多中國人民也不答應」。

「想把中共同中國人民分割 不會得逞」

習近平又呼應當前國內外環境，指中共「擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗」，「我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教」。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

他並強調，「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」。

【建黨100周年】4位小帥哥美女領誦搶鏡 他們如何獲選的？

【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）

他也提到，必須加快國防和軍隊現代化，「強國必須強軍，軍強才能國安」。

此外，習近平並重申，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，「堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，確保黨不變質、不變色、不變味」。

最後，習近平在現場高呼「偉大、光榮、正確的中國共產黨萬歲！偉大、光榮、英雄的中國人民萬歲」。隨後現場奏樂，並施放和平鴿、氣球，活動才宣告落幕。

【建黨100周年】還原建黨艱鉅 電影《1921》預售票房破億（組圖，有片）

【建黨100周年】中共黨員結構出爐 9514萬人過半擁專上學歷

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

