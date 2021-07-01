【中國樓市】今年上半年交易規模料超25萬億人民幣 增逾10%

貝殼研究院30日發佈的《2021年上半年市場報告》顯示，上半年中國重點城市房地產市場規模保持較快增長，預計全年新房和二手房交易規模按年增長超過10%，市場規模超過25萬億元（人民幣，下同）。

據中新社報道，報告顯示，2021年上半年中國50個重點城市二手房整體成交量按年增長約六成，較去年下半年增長12%。上半年重點50城二手房交易額按年增長約65%，較去年下半年增長約14%。

二手房成交量漲集中於重點二線城市及長三角等城市

與去年下半年相比，重點50城中超過60%的城市上半年二手房成交量實現增長，增長城市多為重點二線城市及長三角區域較發達的三線城市。其中，福州、紹興、合肥、蘇州等成交量增速在40%以上。

新房市場銷售規模增長速度超過二手房。根據中國國家統計局資料，2021年1至5月份中國商品住宅銷售面積、銷售額分別為5.97億平方米、6.46萬億元，絕對規模均為2016年以來歷史同期最高。

今年第二季度部分城市出現房貸額度緊張

值得注意的是，二季度部分城市出現房貸額度緊張情況，不少地方房貸利率提升、放款周期拉長。在合肥、杭州、成都等前期樓市較熱的城市，部分銀行出現減少或暫停發放個人住房按揭貸款的情形。

受二手房市場回調影響 深圳新盤遇冷打九折成交

【中國樓市】廣州房貸利率上行 新一線城市二手房貸收緊

報告認為，這是由於一季度使用了較大額度的信貸資源，到了半年考核時期，部分銀行主動調整信貸投放速度，導致二季度部分城市出現了額度緊張情況。央行公佈的資料顯示，一季度中國居民部門新增中長期貸款達到1.98萬億元，規模創近10年同期歷史新高。

由於貸款發放延遲或暫停，部分城市二手房交易量階段性下降，房價漲幅收窄至趨穩。報告稱，6月貝殼50城二手房成交量環比下降約20%。

信貸擴張是支持房地產市場需求最關鍵的因素之一。報告認為，涉房信貸集中度管理並不導致信貸規模收縮，全年房地產信貸規模總量有保障。報告預計，下半年銀行信貸投放額度及放款週期將逐步恢復常態，市場交易規模將保持量增價穩的增長勢頭，全年新房、二手房交易規模比去年增長超過10%，市場規模超25萬億元。

深圳5月二手房成交量年減65% 央媒：「樓市貶值潮」論站不住腳

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁