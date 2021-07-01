▲ 【建黨100周年】中共史上最隆重黨慶 告訴你6個冷知識

中共建黨百年今日（1日）登場，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平發表維繫黨和國家今後發展路向的講話。而這次黨慶在天安門廣場舉行，據信是中共史上最隆重。

內地由北京青年報社運作的新媒體平台「政知見」，整理媒體信息後，盤點了這次黨慶大會的6個亮點。

其一，首次在天安門廣場，以盛大儀式慶祝黨的生日

求是網報道，召開慶祝大會，黨的主要領導人出席並發表講話，是新中國成立後慶祝建黨規格最高的形式。

這次慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行，是新中國成立以來此類慶祝大會首次在天安門廣場舉行。

政知見注意到，新中國成立後，上述慶祝大會共召開了八次。

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▲ 首次在天安門廣場，以盛大儀式慶祝黨的生日

1951年是中國共產黨成立30周年，也是新中國成立後首逢建黨整數年紀念，當年6月30日下午在北京先農壇體育場舉行了慶祝大會。

1959年人民大會堂建成後，建黨40周年（1961年）、60周年（1981年）、70周年（1991年）、80周年（2001年）、90周年（2011年）和95周年（2016年）的慶祝大會均在人民大會堂舉行。

其二，活動開始時間最早

新中國成立後，黨中央慶祝黨的生日的重大活動基本都在7月1日舉行。在8次慶祝大會中，此次慶祝中國共產黨成立100周年大會是開始時間最早的一次。

據政知君統計，1951年建黨30周年慶祝大會在下午6時舉行；1961年建黨40周年慶祝大會在晚上7時舉行；1981年建黨60周年慶祝大會和1991年建黨70周年慶祝大會均在下午3時舉行；2001年建黨80周年慶祝大會在上午9時舉行；2011年建黨90周年慶祝大會和2016年建黨95周年慶祝大會均在上午10舉行。

其三，獲得「七一勳章」的平凡英雄登上天安門城樓

慶祝大會開始後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人來到了天安門城樓。前總書記胡錦濤等，也來到了天安門城樓。

今天在天安門城樓參加大會的還有中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委的領導同志和老同志代表等。

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▲ 獲得「七一勳章」的平凡英雄登上天安門城樓

但政知君注意到，包括張桂梅、李宏塔、買買提江·吾買爾、林丹等剛剛獲得「七一勳章」的平凡英雄，以及獲得「人民英雄」國家榮譽稱號的張伯禮、張定宇、陳薇等也在天安門城樓就座。

另外，英雄模範人物代表、各族各界代表、「光榮在黨50年」紀念章獲得者代表、今年新發展黨員代表、港澳台同胞和海外僑胞代表，以及各國駐華使節、外國專家等到現場參加慶祝大會。

據新華社報導，各族各界人士7萬餘人出席慶祝大會。

其四，廣場變身巨輪，現場多處展示「100」

整個天安門廣場，紅色是非常醒目的顏色。在天安門廣場的東西兩側，一共有100面紅旗，寓意著黨百年風華、青春正茂。

現場還有好幾個「100」。例如，56門禮炮共鳴放100響；儀仗隊員組成國旗護衛隊，踏著紅毯、穿越紅色拱門，走向升旗區域，220米的距離，國旗護衛隊正步、齊步各100步完成。

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▲ 廣場變身巨輪，現場多處展示「100」

政知見通過央視的直播鏡頭看到，今天這場慶祝中國共產黨成立100周年大會舉行時，天安門廣場變身成為了一艘巨輪的造型。

巨輪的舵手駕駛艙的位置在天安門城樓，巨輪的前甲板一直延伸到人民英雄紀念碑，黨徽就在船弦上高高挺立。

其五，首次共青團員和少先隊員方陣獻詞

慶祝大會中一個環節，是由共青團員和少先隊員組成的千人方陣獻詞。在天安門廣場舉行的歷次集體活動中，這一形式是首次出現。

政知注意到，獻詞由4位青少年領隊。獻詞在齊聲朗誦「請黨放心、強國有我」的聲音中結束。

▲ 首次共青團員和少先隊員方陣獻詞

其六，合唱的幾首歌曲是什麼？

《唱支山歌給黨聽》、《團結就是力量》、《我們走在大路上》、《社會主義好》、《我們是共產主義接班人》、《新的天地》、《沒有共產黨就沒有新中國》、《歌唱祖國》。

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責任編輯：鄧國強

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