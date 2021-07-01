【台灣疫情】台灣增47本土確診 陳時中：現在無放鬆本錢（第二版）

台灣新冠肺炎本土確診數量續降，今日公布新增47人染疫，另新增13名死亡個案。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，仍有群聚延燒須留意，但整體疫情下降，12日解封規劃持續籌備中。

（新增台灣最新入境防疫措施）

蘇貞昌：入境者一律集中隔離與檢測

陳時中說，新增個案分布以新北市20例最多，其次為台北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，台灣本土個案數持續有明顯下降趨勢，現階段3級警戒期限至7月12日，後續解封規劃持續籌備、研議中。但他也提醒，台灣還有一些群聚有待釐清，民眾仍須持續注意、落實防疫措施，現在沒有放鬆本錢。

台灣的行政院長蘇貞昌表示，本土確診數已連續6天降至兩位數，疫情呈現趨緩，現階段防疫應落實3策略，包含入境一律集中隔離與PCR檢測、熱區廣篩與迅速匡列和隔離，及加速疫苗施打。

截至目前，台灣累計1萬4853例確診，包括1萬3625例本土病例。自2020年起累計661例死亡病例，其中653例本土。

另外，彰化市一防疫旅館所在的大樓昨天晚間發生火警，造成3名房客及1名消防員死亡。

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責任編輯：尹航

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