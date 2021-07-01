【建黨100周年】解放軍直-8L首次亮相 有關兩棲作戰

▲ 【建黨100周年】解放軍直-8L首次亮相 與兩棲作戰有關

中國共產黨成立100周年大會7月1日早上在北京天安門廣場舉行。建黨百年大會雖然沒有閱兵，但解放軍航空兵還是展示了精銳裝備，71架飛機低空通過天安門廣場。其中除了有備受矚目的殲-20隱形戰機，還有今次首次亮相的直-8L直升機。直-8L是解放軍直-8系列中大型通用直升機的最新版本，機身更寬，能夠容納戰鬥車輛，增強陸軍空中突擊能力。直-8L將來一旦用於海軍，還有利兩棲發陸作戰。

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71戰鷹在建黨百年大會開始時分派通場，打頭陣的是由1架直-8L與2架武直-10組成的護旗梯隊，直-8L懸掛著黨旗飛過天安門廣場上空。其後4架直-8L再掛著4幅直幡通場。

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內地傳媒稱，解放軍32183部隊公眾號「中國兵器試驗」去年9月發佈消息，指陸軍航空兵駐江西某試飛大隊，展開實戰背景下的直升機運輸試驗，並配發照片。《航空知識》雜誌指，那首次披露了解放軍最新運輸直升機直-8L。

▲ 去年傳媒曝光的直-8最新型號直-8L

從央視轉播黨慶大會畫面可見，懸掛黨旗的直升機與直-8L吻合。軍事評論員宋忠平表示，根據解放軍慣例，在大型慶祝活動公開亮相的裝備，意味已經正式服役。

解放軍直-8直升機已經服役多年，是中國以進口法國「超黃蜂」直升機為設計藍本，在上世紀90年代設計定型的13噸級中大型多用途運輸直升機。

直-8衍生出不少改進型號，數年前服役的直-8G即是直-8的深度改進「魔改」版本，又稱直-18。直-18採用了大量複合材料，並更換了更強的動力系統和更先進的航電設備，增強了高原飛行性能，滿足了解放軍青藏高原哨所的補給需求。

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今次次最新亮相的直-8L，就是直-8家族中的最新改進型，其最大變化是機身寬闊了不少。

軍事評論員瞿雁冰稱，機艙空間小，重型武器無法裝載，一直是困擾直-8的最大問題。事實上，直-8裝載能力不足的問題在業界多有討論，而眾多專家都會以國產「山貓」全地形突擊車舉例。

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宋忠平表示，之所以要將直-8加寬，就是為了能夠讓機艙，裝得下陸軍航空兵配屬車輛等裝備。「用解放軍列裝的山貓突擊車舉例，以往直-8的機艙過於狹窄，無法直接裝載，只能依靠吊裝方式來運輸這類裝備。吊裝運輸方式存在諸多不便，效率低下、安全風險高、受制於氣候環境等。」

瞿雁冰透露，之前解放軍只有進口的俄羅斯米-17、米-171直升機能夠直接裝載山貓突擊車。而直-8L的機艙從以往的1.8米加寬至2.4米左右，足夠裝得下山貓突擊車、猛士越野車等裝備。

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宋忠平強調，解放軍陸軍航空兵主要的任務，就是通過機降方式實施戰場支援。對作戰人員而言，乘坐直升機能夠快速機動，無疑是「插上翅膀」，快反能力大大提高，但作戰裝備之前並沒能插上翅膀。換言之，之前的國產直升機只能運人，無法運送裝備，這讓陸航部隊的戰場支援能力、火力十分受限。「可以這樣形象地理解，直-8L的服役讓陸航部隊的車輛、火炮等裝備也插上了翅膀。」

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分析：直-8L勢要上艦 助兩棲突擊

直-8L除了能提升陸航部隊機動作戰能力，還不排除要登上解放軍海軍艦艇，作為艦載直升機。

瞿雁冰分析，事實上解放軍海軍早已有艦載型直-8服役，而作為直-8家族最先進的改型，直-8L一定也會發展艦載型。「如果將來兩棲攻擊艦上搭載艦載型直-8L，並以此為核心組建艦載航空中隊，將為兩棲登陸作戰提供充足的火力支援，提升海軍陸戰隊的快速反應作戰能力。」

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宋忠平表示認同：「山貓突擊車所以被叫做全地形突擊車，是因為其對不同戰場環境的適用性很高，甚至可以在海裏使用。這就讓直-8L更注定成為多兵種通用的機型，也賦予其更多樣的作戰任務。」

宋忠平續稱，這種運載能力強大的運輸直升機，還可以緩解其他直升機型的載重壓力。例如，和中國版「黑鷹」直-20搭配使用，可達到事半功倍的效果。「直-20負責運人、直-8L負責運裝備，可以快速地將成建制的作戰單位投送至作戰區域，補上了之前的短板。」

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責任編輯：連兆鋒