外交部：已助170萬海外中國公民 接種中外新冠疫苗

中國外交部披露，中國「春苗行動」已為160多國、超過170萬海外中國公民，接種中國或外國開發生產的新冠病毒疫苗。國家衛健委日前表示，中國內地新冠疫苗接種已超過12億劑次。按一人兩針計算，相當於約44%人口已接種新冠疫苗。

外交部發言人汪文斌周四（1日）回應傳媒，有關中國在海外推進「春苗行動」、為海外中國公民接種疫苗最新進展的提問。

汪文斌表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國共產黨和中國政府始終牽掛著每位海外中國公民的生命安全和身體健康。王毅國務委員兼外長在兩會記者會上宣布推出「春苗行動」以來，外交部和各駐外使領館已協助超過170萬海外中國公民在160多個國家接種中外新冠疫苗，切實把黨和政府的關心關愛送到廣大海外同胞身邊。

汪文斌說，下一步，中方將繼續踐行全心全意為人民服務的宗旨，繼續與有關國家加強溝通合作，在遵守駐在國法律法規、尊重公民個人意願的前提下，不斷擴大「春苗行動」覆蓋範圍，讓「春苗行動」結出更多豐碩成果，努力幫助海外中國公民實現應接早接、願接盡接，為維護海外中國公民的健康安全築起一道堅實的「防火墻」。

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責任編輯：連兆鋒